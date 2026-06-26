José Mourinho azt szeretné, hogy minél előbb kiessenek a Real Madrid játékosai

Az ázsiai tőzsdéken pénteken jelentős esés bontakozott ki, élén a dél-koreai és japán részvénypiaccal, a befektetők profitot realizáltak a hét korábbi, mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiai ralija után. A hangulatot rontotta, hogy az Apple áremelést jelentett be a memóriacsipek drágulása miatt, ami ismét felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az AI-fejlesztések növekvő költségei visszafoghatják a technológiai szektor növekedését és nyereségességét. Ennek hatására a technológiai részvények világszerte nyomás alá kerültek, eséssel látható pénteken Európában is.