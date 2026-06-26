José Mourinho azt szeretné, hogy minél előbb kiessenek a Real Madrid játékosai

A Különleges megint különlegeset mondott. A Beast Mode On podcastban – félig tréfásan – úgy fogalmazott: „Az igazságot akarod? Azt szeretném, hogy a Real Madrid játékosai kiessenek és elmenjenek nyaralni. Mert azt akarom, hogy a srácok visszatérjenek a felkészülési időszakra.”
?️ José Mourinho: “You WANT the TRUTH? I want REAL MADRID players to LOSE and GO on HOLIDAYS. Because I WANT the guys BACK FOR PRESEASON.”— Gill (@Gilld) June 25, 2026
Arda listened to his coach ? pic.twitter.com/aHfJrtNoZI