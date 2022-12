Könnygáz, vízágyú, rohamrendőrök: így siratta Franciaország a vb-döntőt

A BFMTV hétfői közlése szerint 227 személyt állítottak elő, Párizsban 47-et, a Champs Élysées-n könnygázt is be kellett vetni. A fővároson kívül Bordeaux-ban, Lyonban és Nizzában is sokan randalíroztak, kukákat gyújtottak fel és különböző tárgyakkal dobálták meg a rendőröket.

Mintegy 14 ezer rendőr teljesített szolgálatot vasárnap este egész Franciaország területén, hogy garantálja a biztonságot. A Gerald Darmanin belügyminiszter által pénteken nyilvánosan ismertetett párizsi biztonsági művelet alatt az erőket Párizsban összpontosították – írja az Index.

Összesen 115 embert tartóztattak le a hét elején Párizsban a Marokkó elleni mérkőzés után, és múlt szombaton, Franciaország negyeddöntős győzelmét követően is összecsapások voltak, amikor a rendőrség könnygázt vetett be a tömeg feloszlatására.

Párizsban a rendőrség betontömbökkel zárta le a Champs-Elysées-t a forgalom elől a döntő idejére. A rohamrendőrök itt összecsaptak a szurkolókkal, miközben a mérkőzés után fáklyákat és tűzijátékokat gyújtottak.

Lyonban a jelentések szerint a rohamrendőrök könnygázt vetettek be a futballszurkolók ellen, miután erőszak tört ki a városban. A szurkolók köveket, palackokat és tűzijátékokat dobáltak a rendőrökre, azok pedig könnygázt vetettek be a rendbontók ellen, sőt vízágyúkkal oszlatták fel a tömeget.

