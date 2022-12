Volt még egy hatalmas bírói hiba a vb-döntőben, de csak most derült ki

Szymon Marciniak jól vezette a labdarúgó-világbajnoki döntőt, de a közösségi médiában előkerült egy felvétel egy kulcsfontosságú szituációról, amit senki sem vett észre.

A franciák harmadik gólja előtt Kingsley Coman szöglete után Kylian Mbappé elé került a labda, akinek a lövését Gonzalo Montiel a tizenhatoson belül könyökkel blokkolta. Ezért járt a büntető, amivel másodszor kiegyenlített a címvédő.

A televíziós lassítások nem mutatták, de Coman beadását követően a franciák egyik játékosa, Dayot Upamecano a magasba felnyúlva, feltehetően kézzel ütötte hátra a labdát Mbappénak, aki aztán kapura lőtt. Tehát büntető helyett szabadrúgás járt volna Argentína javára, és talán másképpen alakul a döntő kimenetele.

Tha fact that nobody saw this handball from upamecano that led to them calling a penalty against Argentina is crazy, but they said it was rigged for Argentina ?#ArgentinaVsFrance #fifaworldcup #messi pic.twitter.com/cQwXQdiiOP — Perseus (@Perseus_prodigy) December 19, 2022