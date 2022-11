Minden korábbinál hosszabbak lesznek a labdarúgó-vb mérkőzései

Hosszú meccsekre készülhetünk a vasárnap rajtoló katari labdarúgó-világbajnokságon: a bírók akár 7-8 percet is hosszabbíthatnak a félidők végén, így kipótolva a futballisták időhúzó trükkjei és a különböző játékmegszakítások miatt kiesett időt – közölte Pierluigi Collina, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) játékvezetői bizottságának elnöke.

A legendás olasz exsípmester a vb-t megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta, igen komoly problémát okoz az időhúzás, ami ellen mindenképpen fel kell lépni. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy egyes mérkőzéseken kevesebb mint 45 perc a tiszta játékidő – írja a hirado.hu.

Emellett a gólok utáni ünneplés és az egyéb játékmegszakítások – cserék, sérülések, VAR-vizsgálatok – is értékes perceket vesznek el, ezeket mindenképp pótolni kell a játékrészek végén – húzta alá Collina.

Az elmondottak alapján bizony számíthatunk arra, hogy sok meccs akár 10-15 perccel hosszabb lehet a szokásosnál, ha a játékvezető úgy ítéli meg, hogy indokolt a ráadás.

Collina nyilatkozatában szót ejtett a női bírók helyzetéről is. A mostani az első férfi világbajnokság, ahol hölgyek is vezetnek majd mérkőzéseket: a francia Stéphanie Frappart, a ruandai Salima Mukasanga, illetve a japán Jamasita Josimi kapott helyet a keretben. A FIFA játékvezetői bizottságának elnöke leszögezte, a bíróküldés kapcsán nincsenek kulturális megkötések, így akár olyan csapatok meccsein is fújhatnak női játékvezetők, mint a házigazda Katar, Szaúd-Arábia vagy Irán, ahol a szigorú iszlám szabályok miatt a nők számára még a futballmeccsek látogatása is nehézségekbe ütközik. Iránban például csak idén nyáron térhettek vissza a lelátóra szurkolni a hölgyek 40 évnyi tiltás után.

