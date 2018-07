Kemény Dénes: mindenki megy majd előre, mint a mozdony

Kemény Dénes már korábban kijelentette, hogy a francia válogatottat tartja a legesélyesebbnek a világbajnoki aranyra, de most az eddig százszázalékos belgák ellen is jobbnak látja, mert több a klasszis náluk. Az InfoRádió vb-szakértője azonban most emlékeztetett, hogy ez így volt az Európa-bajnokság döntőjében is, amikor a portugálokkal játszottak a franciák, ráadásul Párizsban, mégsem tudtak győzni. A háromszoros olimpiai bajnok pólóedző szerint nagyon sokat számít a lelki állapot, hogy ki tudja a hatodik meccsen önmagát leginkább megvalósítani.

"Csendben megjegyzem, hogy kezd csökkenni az edzők szerepe, szerintem

nem bravúros cseréktől lesz majd hangos a sajtó, hanem sokkal inkább egy-egy játékos lelkiereje hozhatja meg a győzelmet"

- mondta Kemény Dénes, de azért tartja a tippjét, szerinte 60:40 arányban a franciák a kedd esti vb-elődöntő esélyesei.

A párharc eldöntésére képes játékosok közül két, egyaránt az angol élvonalban futballozó centert emelt ki. A belga Romelu Lukaku eddig a vb-n nemcsak eredményes volt, hanem jól segítette a társakat is, a brazilok ellen például a belga kapitány kitette a jobb oldalra, és ez bejött, erősen kellett rá koncentrálniuk a védőknek.

A franciáknál ugyanezen a poszton Olivier Giroud játszik, s noha ő is sokat segít csatártársainak a helyzetek kialakításában, gólt még nem szerzett.

"Ez érdekes, mert a Premier League-ben eredményes szokott lenni, most még nem volt, de amilyen a lélektana egy ilyen hosszú világversenynek, lehet, hogy most ő lesz a nyerőember"

- tippelte Kemény Dénes, és kitért arra is, hogy a csaknem négy hete zajló torna mennyire megterhelő a futballistáknak. Szerinte csak az idősebb, harminc év feletti sportolóknál igényel ez különleges bánásmódot, a fiatalabbaknál ez nem szempont.

"Nem lesz olyan a két elődöntőben és a helyosztókon, hogy egyszer csak összeomlik fizikailag az utolsó húsz percre valamelyik csapat.

Már olyan erős az adrenalin és a motiváció, hogy nem fog számítani a fizikai állapot, mindenki megy előre, mint a mozdony"

- mondta a vb-szakértő.

Nyitókép: Petr David Josek