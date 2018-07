Baj van, már Dárdai Pál is teljesen tanácstalan

Őszintén megmondom, fogalmam sincs, hogy ki lesz a világbajnok - írja a Berliner Morgenpostban vezetett blogjában Dárdai Pál. A Hertha magyar szakvezetője arról elmélkedik, hogy már nincs kedvence a legjobb négy között - a belgák ellen búcsúzó Brazília volt a favoritja -, de minden elődöntős minőséget képvisel.

A franciákról azt írja, hogy úgy jutottak túl az Uruguay elleni negyeddöntőn, hogy meg sem kellett izzadniuk. Szerinte Edinson Cavani hiánya mindent eldöntött. "A vezetői képessége, a mentalitása hiányzott, és a vezető nélkül maradt Uruguay csak árnyéka volt önmagának" - vélekedik a korábbi magyar szövetségi kapitány.

A legjobban a belga-brazil negyeddöntő tetszett neki az egész világbajnokságon.

"Csodálatos volt látni Kevin De Bruynét és az ő térérzékét. Kiválóan lát a pályán, és Eden Hazard is kivételes képességű játékos, és amíg kitartott az erejük, életveszélyes kontrákat vezettek" - írja Dárdai, és kiemeli Romelu Lukaku szerepét, aki nemcsak erős és gólveszélyes csatár, hanem nagyszerűen helyezkedik, példaként a japánok elleni utolsó, győztes ellentámadást említi, amelyben Lukaku úgy játszott kulcsszerepet, hogy a labdához sem ért.

A kedvenc braziljai sem okoztak csalódást a magyar szakembernek, remek iramot diktáltak, csak nem volt szerencséjük. Úgy látja, hogy jól variálták a támadójátékukat, a becserélt Douglas Costa és a gólt is szerző Renato Augusto is új minőséget hozott. Dárdai szerint járt volna egy tizenegyes is a braziloknak, és kiemelte Thibault Courtois-t, aki az utolsó pillanatokban óriási bravúrral védte Neymar lövését.

"Belgium felnőtt az évek alatt, és most megszerezte azt is, ami nélkülözhetetlen egy nagy tornán: egy kis szerencsét" - írja Dárdai Pál.

Nyitókép: DAVID HECKER