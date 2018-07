Dénes Ferenc: nagyon sokba kerül a kluboknak a világbajnokság

"Amit a világbajnokságon látunk, az csak a kirakat, a mélyben történnek a dolgok" - mondta

Dénes Ferenc, és példaként a Neymar-Real Madrid-kapcsolatot említette, amelyre nincs nagy ráhatása annak, hogy a brazil csatár hogyan játszik a vb-meccseken, legfeljebb erősíteni tudná a tárgyalási pozícióit, ha brillírozna, de a tárgyalások a vb-től függetlenül már réges-régen folynak.

"Az érdekesebb a középmezőny, azok a játékosok, akikről eddig azt tudta a futballvilág, hogy jó, de nem topjátékosok. Ők tényleg meg tudják mutatni magukat, és egy jó mérkőzéssel vagy jó sorozattal jelentősen növelni tudják az értéküket" - mondta a sportközgazdász, és megemlítette, mennek fel az árak, és már elképesztő összegeket hallani. Neymar kapcsán már 300 millió eurós árat emlegetnek.

"Még ha pletyka is, ez a nagyságrend sokat mutat. Egyrészt a futballüzlet tényleg robog, mint a gyorsvonat, másrészt elgondolkodtatja a szurkolót, hogy merre is tart ez a világ"

- mondta Dénes Ferenc.

Gondban a klubok

A világbajnokság a futballistákra vagyonokat költő kluboknak éppen a legnagyobb teher. Egyrészt jelentősen leszűkül a felkészülési időszak, hiszen a legjobbak a vb-n futballoznak, aztán szinte rögtön kezdődnek a nemzeti bajnokságok. Dénes Ferenc szerint ezzel két probléma is van. Az egyik, a kisebb, hogy a vb-résztvevő játékosokat "újra össze kell rakni".

"A felkészülés mindig gondot okoz, még akkor is, ha ennek már van kialakult technológiája, hiszen kétévente a meghatározó játékosok, a világsztárok beleesnek ebbe, mert vagy világbajnokság van, vagy kontinenstorna" - mondta a szakértő, de szerint a másik, nagyobb probléma már kereskedelmi jellegű. A nagy kluboknak a nyár komoly bevételtermelő időszaka is, például a Manchester United az idén is Észak-Amerikába látogat, ahol szeretnék látni a legnagyobb sztárokat is. Erre azonban így esély sincs. Ez pedig önmagában

veszteséget okoz, hiszen így kevesebbet fizetnek a vendéglátók a bemutató mérkőzésekért.

"A világsztárokkal teli csapat jobban menedzselhető a televízióban, a hirdetők előtt, jobban építhető a brand, ennek elmaradása is kimutatható üzleti veszteséget jelent" - mondta Dénes Ferenc.

A sportközgazdász arról is beszélt, hogy a vb miatt a sztárigazolások nem érkezik még meg a felkészülésre, ha nem annyira ismert az új játékos, akkor nem tud összeszokni a csapat gerincét alkotó játékosokkal, akik akkor még pihennek.

"Többször panaszkodtak az edzők, hogy ez a típusú kiesés az igazi gond, nem tudják a csapatot csak októberre összerakni, elvesztenek két hónapot. Az a kérdés, melyik csapat tudja ezt jobban menedzselni."

