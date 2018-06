A legjobban támadó csapat: Németország...

Ami a versenyben maradt tizenhatot illeti, vitathatatlanul a címvédő német válogatott kiesése az eddigi szenzáció, még akkor is, ha a kétezres években eddig minden európai címvédő kiesett ugyanebben a szakaszban. Európa és Dél-Amerika dominanciája továbbra is tart, előbbiek közül csak a német, a lengyel, az izlandi és a szerb esett ki, utóbbiakból pedig egyedül a peruiak búcsúztak. Mexikó immár tradicionális résztvevője a nyolcaddöntőknek, a „maradék" egy hely pedig Ázsiáé, Japáné, Afrika, Szenegál kárára.

Afrika 1982 óta először nem ad csapatot a legjobb tizenhat mezőnyébe

– nem feltétlenül kell azért válságról beszélni, a szenegáliaknak egyszerűen balszerencséjük volt, s a nigériaiak is mindössze három percre voltak a továbbjutástól Lionel Messi Argentínája ellen.

Három válogatott, az uruguayi, a horvát és a belga nyerte meg mind a három mérkőzését, az előzetesen legjobbnak vélt csapatok közül a brazilok egyre inkább játékba lendülnek, Coutinho a torna egyik legjobb játékosa eddig, Neymar mérkőzésről mérkőzésre javul, a védelem pedig még nem kapott szabályos gólt. Az argentinok szenvedtek, a franciák kevésbé, de szintén, a spanyolok csoportelsők lettek, de jól még csak a mezőnyben játszottak. A németek kiestek. Az angolok két nagyon gyenge ellenfélen jutottak túl sikerrel, majd a B-csapatuk kikapott a belgáktól. A belgák eddig igazolják világranglistás helyezésüket, de az első két rivális nem az ő szintjük volt, persze, régi igazság, csak azt tudják legyőzni, akit ellenfélnek rendelnek melléjük. Mindenesetre a csoportkörben látottak alapján

nagy kár, hogy a brazil és a belga csapat közül csak az egyik juthat elődöntőbe.

Eddig 122 gól esett, ez 2,54-es átlag, ami átlagosnak számít a legutóbbi tornákat tekintve, de – ha csak nem történik valami őrjítő fordulat, s nem lesz néhány olyan sokkoló eredmény mint négy éve a brazilok utolsó két mérkőzésén – a végére nem fogja elérni talán még a 2,3-at sem, ami kifejezetten alacsony. Az egyenes kieséses szakasz hagyományosan sokat ront a csoportkör gólátlagán. 2010-ben 145, 2006-ban 147 gól esett, várhatóan az körüli, vagy annál egy kicsit magasabb gólszámmal zárul majd a torna.

Kérdés, persze, hány tizenegyes lesz még, az egyik nagy újdonság ezek számának a növekedése. A korábbi tornák rekordja 18 volt, 1990-ben, 1998-ban és 2002-ben is ennyit ítéltek meg a játékvezetők. Most már a csoportszakasz után 24 büntetőnél tartunk, ezekből hat maradt ki, érdekes, hogy

egyaránt hibázott a világ két címekkel leginkább dekorált játékosa, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is.

A svéd Anders Granqvist, az angol Harry Kane és az ausztrál Mile Jedinak ellenben két gólt is szerzett a büntetőpontról.

A tizenegyesek jelentős része a VAR-nak köszönhető. A videós segítő rendszer a világbajnokság egyik nagy újítása. Mint minden nóvum, ez is jár negatívumokkal, vitatják szerepét és használatát (az egyik legfontosabb ellenérzést a döntések lassúsága váltja ki, a másik, kicsit naturálisan megfogalmazva, hogy időnként hülyét csinál a játékvezetőből), ugyanakkor kétségtelenül az igazságosság irányába mutat. Már ebben a szakaszban is akadtak olyan döntések, amelyek alapvető hatással voltak csapatok további sorsára – a szenegáliak lehet, hogy továbbjutottak volna, ha tizenegyest kapnak Dávinson Sánchez tanítani való szerelése után csütörtökön, az argentinok lehet, hogy kiesnek, ha Rojo kezezése után még egy büntetőt lőhetnek a nigériai Szuper Sasok –, de az is tény, összességében kevesebb az utólag vitatott ítélet. Meg igazán nincs is min vitatkozni. Éppen az az eset váltotta ki a 48 meccsen a legnagyobb polémiát, amikor nem használták a VAR-t: az Aleksandar Mitrovic elleni szabálytalanságnál, a svájciak elleni mérkőzésen.

Rekordok dőltek már most meg, ilyen az öngólok magas száma. (Ennek semmiféle racionális magyarázata nincsen.) Az eddigi csúcs hat volt, az 1998-as tornán született ennyi. Immár kilencnél járunk, s még hátra van a mérkőzések egynegyede. Sok gólt szereztek fejjel a játékosok, ez is a mostani torna különlegessége. Örvendetes volt, hogy mindössze egy 0-0-s mérkőzés (a torna kirívóan leggyengébb meccse, a francia–dán találkozó) szomorította a nézőket, rekordot jelentett, hogy az első 36 mérkőzés mindegyikén született gól. Eleinte az 1-0-s eredmény volt a sláger, a csoportmeccsek utolsó napja aztán újra divatba hozta.

A 48 mérkőzésből 13 végződött 1-0-ra.

Az átlagnézőszám eddig 45 394, ami biztosan emelkedni fog, nagy valószínűséggel ez lesz minden idők második legnagyobb átlagnézőszámú labdarúgó-világbajnoksága,.

A FIFA statisztikái között bukkantam egy meglepőre: best attacking (team) Germany... E szerint a németek vezették a legtöbb támadást (252), az már egy másik FIFA-adat, hogy a helyzetkihasználásuk, amelyet a kapulövésekből számoltak ki, 3 százalékos volt.

Hat játékos kapta meg az első három körben kétszer is a mérkőzés legjobbjának járó elismerést, az orosz Gyenyisz Cserisev (egyébként az egyetlen játékos, akinek góljai mellett öngólja is van a tornán), Philippe Coutinho, Harry Kane, Luka Modrić, Cristiano Ronaldo és Luis Suárez. Közülük öten is a spanyol bajnokságban játszanak, Kane a kivétel, aki egyébként minden eddigi meccsén a legjobb lett, mivel csütörtökön a belgák ellen nem lépett pályára.

Nyitókép: Jurij Kocsetkov