Csak a világbajnokságokat tekintve tízből egy a mutató, a 2006-os, olaszok elleni finálét döntetlennek véve. Didier Deschamps a 2012-es Európa-bajnokság után vette át a válogatottat, azóta nagy tornán csak a későbbi győztestől szenvedett vereséget a csapata. 2016-ben, Brazíliában, a negyeddöntőben a németektől, két éve, otthon, a Saint-Denis-ben lévő Stade de France-ban a portugáloktól kapott ki.

Nagyjából ezeket az adatokat lehet és érdemes felsorakoztatni arra válaszként, hogy az egykori világ- és Európa-bajnok középpályás nem tudja kihozni a maximumot a válogatottból a nagy tornákon. Ugyanakkor kétségtelenül igaz, hogy a „kékek” a csoportszakaszban a várakozás alatt teljesítettek eddig Oroszországban. A párizsi sportnapilap, a L'Équipe az első 48 mérkőzés után, osztályzatai alapján, összeállította az álom tizenegyet – de ebbe egyetlen francia sem fért be. (Igaz, argentin sem.) A lap tizenhárom tartalékot nevezett meg, azaz a legjobb huszonnégybe azért csak befért egy francia: N'Golo Kanté.

A „Kékek” a mérkőzés előtti napon tartott szokásos sajtótájékoztatóján az derült ki, hogy

szinte egyedül Lionel Messitől félnek. De tőle nagyon.

Didier Deschamps azt emlegette, hogy reméli, a spanyol bajnokságban, a La Ligában szereplő védői (Varane, Umtiti, Hernandez) tudják majd a módját, hogyan kell megállítani az argentin szupersztárt. Deschamps hozzátette, Messi olyan képességű játékos, aki a legkisebb lehetőségből is képes kihozni a maximumot, de felkészültek az őrzésére. Hugo Lloris, a csapatkapitány azt mondta: „Tisztában vagyunk azzal, hogy a végzetünket okozhatja Messi.” Deschamps arról is beszélt, hogy szerinte a VAR, a videobírós rendszer a modern futball része lett, jó, ha a szabálytalanságokat segít kiszűrni a büntetőterületen belül. Ugyanakkor a védőkre is új terhet ró ez, minden korábbinál óvatosabban, egyszersmind szabályosabban kell játszaniuk.

Az argentin válogatott nagy levegőhöz jutott a nigériaiak elleni továbbjutással, játékosaik azt ismételgették – egyébként Messivel az élen –. hogy

számukra most kezdődik a torna.

Jorge Sampaoli, a szövetségi kapitány Lionel Messit ünnepelte, mondván, hogy játékosa rendkívül eltökélt, minden idegszálával a csapat sikereiért küzd. Kitért arra is, hogy azért vitatta meg Messivel a nigériaiak elleni mérkőzésen Sergiio Agüero pályára küldését, mert ez egy fontos kérdés volt, amit több nézőpontból kellett vizsgálni. Úgy vélte, a franciáknak megvan a terve Messi semlegesítésére, de mint mondta, nekik is megvan arra, hogyan segítség a társak a Barcelona csillagát.

A francia és az argentin válogatott a mostani, kazanyi összecsapás előtt tizenegyszer találkozott egymással, a dél-amerikaiak mérlege sokkal jobb, hat győzelmük áll szemben kettővel. Az argentinok a legutóbbi két barátságos meccset (2007, 2009) Franciaországban nyerték meg. A játékosok közül Messi, illetve Dembélé és Umtiti a Barcelonában, Lo Celso és Di María, valamint Mbappé, Areola és Kimpembe a PSG-ben, Higuaín és Dybala, illetve Matuidi a Juventusban, Agüero, Otamendi, illetve a sérült Mendy a Manchester Cityben, Marcos Rojo, valamint Paul Pogba a Manchester Unitedben, Willy Caballero és Olivier Giroud a Chelsea-ben, Mercado és Banega, illetve N'Zonzi a Sevillában klubtárs.

