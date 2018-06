Sampaolit nem zavarja, hogy az argentin védelem hatot kapott a spanyoloktól

Némi túlzással: az argentinoknak a tornán csak jobb jöhet annál, mint amilyen a felkészülések volt.

Kiesett az első számú kapusuk (Romero) és a játékmesternek szánt középpályásuk (Lanzini), politikai okokból elmaradt az utolsó felkészülési mérkőzésük, a Buenos Aires-i bulvársajtó zaklatási ügyet kreált Jorge Sampaoli köré… Ám eljött a nap: ma bemutatkozik az előző világbajnokság ezüstérmese, mégpedig az abszolút vb-újonc izlandiak ellen.

Az argentinok a legutóbbi hét a vb-csoportszakaszban európai ellenféllel szemben vívott mérkőzésükből csupán egyet, az angolok elleni 2002-es találkozót veszítették el, de nyilván nem e mérleg miatt számítanak abszolút favoritnak az izlandiak ellen.

Jorge Sampaoli már elmondta a kezdőcsapatot az argentin sajtónak – ami, persze, nem jelenti azt, hogy ne változtathatna rajta délután két óráig –, nincs benne meglepetést, részben kényszerhelyzetben volt (a kapusposzton), részben pedig azokat favorizálja, akiket a korábbiakban is. Nála fő szempont a tapasztalat, talán az 1958-as vb óta nem volt ilyen rutinos (idős…) a kezdő tizenegye. Várhatóan

a Caballero – Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico – Mascherano, Biglia – Meza, Messi, Di María – Agüero tizenegy kezd.

Heten is elmúltak már harmincévesek. Sampaoli kiemelte a torna előtti utolsó sajtótájékoztatón, hogy korábban még nem dolgozhatott ilyen hosszú ideig egyhuzamban a csapattal, s reméli, hogy ennek látható eredménye is lesz. Az újságírók elsősorban arról érdeklődtek, hogy a futballvilág óriásai közé csak erős túlzással sorolható izlandi válogatott ellen miért a két veteránnal, a nyilvánvalóan a védekezéshez értő Javier Mascheranóval és Lucas Bigliával kezd, a sokkal kreatívabb Giovani Lo Celso és Ever Banega helyett. Különös tekintettel arra, hogy Mascherano és Biglia játszott a két védekező középpályás posztján márciusban, amikor a spanyolok 6-1-re megverték az argentinokat Madridban. (Megjegyzendő, hogy a példa csak részben szerencsés, mert Lo Celco és Banega is játszott, ellentétben Messivel, Di Maríával és Agüeróval.)

Sampaoli mindenesetre a pálya közepének biztonságát jelölte meg fő okként. Egyébként a jelek szerint nem hagyott benne mély nyomot az a vereség, mert az akkori védelemből a Romero helyére a 22. percben beállt Caballero, valamint Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano és Biglia most is kezd. Hozzátette, szerinte a kifejezetten támadó felfogású jobbhátvéd, Eduardo Salvio mellé jól jön majd egy kisegíteni képes középpályás, például, Mascherano.

Ha van meglepetésember a tizenegyben, az az Independiente 25 éves, de mindössze kétszeres válogatott szélsője (középpályása), Maximiliano, azaz Maxi Meza, aki eddig mindössze kétszer, a spanyolok elleni 1-6-on és a haitiak elleni, kissé komolytalan 4-0-s mérkőzésen játszott az Albicelestében. A tervezett kezdő tizenegy egyedüli, a hazai bajnokságból beválogatott tagja, az Independiente futballistája. Tulajdonképpen Paulo Dybalát szorította a kispadra – miután Manuel Lanzini megsérült.

Az izlandi válogatott várható névsora:

Hannes Halldorsson – Birkir Már Saevarsson, Kari

Arnason, Ragnar Sigurdsson, Ari Freyr Skulason – Jóhann Berg Gudmundsson, Emil Hallfredsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason – Alfred Finnbogason, Björn Sigurdarson.

A horvát aranygeneráció Nigériával csap össze

A csoport másik mérkőzésén Horvátország játszik Nigériával. Luka Modrić, a horvátok csapatkapitánya szerint nem igazán érdekes, hogy a sajtó aranygenerációnak kiáltotta ki a mostani válogatottjukat, sőt ahhoz a gárdához hasonlítja, amely 1998-ban közel állt a vb-döntőbe jutáshoz is, miután vezetett a későbbi győztes franciák ellem. A Real Madrid csillaga szerint ők nem a cimkékre, hanem az előttük álló meccsekre koncentrálnak, a titulusokat majd ráér mindenki a világbajnokság után osztogatni.

A horvátoknak különösen fontos az első mérkőzés, hiszen utána az argentinokkal és az izlandiakkal játszanak még, utóbbiaktól egyszer kikaptak a vb-selejtezők során.