Elmagyarázzuk, miért vezeti argentin bíró a skótok elleni mérkőzésünket

A Conmebol és az UEFA, vagyis a dél-amerikai és az európai labdarúgó-szövetség közötti, még 2020-ban aláírt megállapodás értelmében egymás játékvezetői közül néhányan közreműködnek a kontinensbajnokságokon. Így volt ez már a három évvel ezelőtti tornán is, ahol a szintén argentin Fernando Rapallini (két kollégája, Juan Pablo Belatti és Diego Bonfá társaságában) három mérkőzésen is dirigált.

A mostani Európa-bajnokságra Facundo Tellót (a családnév helyes ejtése: Tezsó) delegálta a Conmebol, két segítő, Gabriel Chade és Ezequiel Brailovsky társaságában. A játékvezetői trió már közreműködött a Georgia–Törökország-meccsen, következik számunkra a vasárnapi stuttgarti fellépés. (Az UEFA is adott bírói csapatot a csütörtökön kezdődött Copa Américára, az olasz Maurizio Mariani vezetőbírót, Daniele Bindoni és Alberto Tegoni asszisztenseket¸ továbbá Marco di Bello és Alessandro Di Paolo VAR-bírókat.)

Tello 2015 óta 146 élvonalbeli mérkőzést vezetett Argentínában, akadt köztük River Plate–Boca Juniors közötti Superclasico. 2019 óta a FIFA nemzetközi játékvezető. A katari világbajnokságon két csoportmérkőzésen, valamint a Portugália–Marokkó negyeddöntőben 1-0-ra legyőzte Portugáliát Marokkótól működött közre. Az észak-afrikai csapat 1-0-s győzelme után A Manchester United középpályása, Bruno Fernandes hevesen bírálta.

