Elmagyarázzuk, miért nem adták meg a hollandok gólját

„Dumfries lesen állt, ez igaz. De nem zavarta a kapust. Ebben az esetben pedig szabályos a gól” – mondta a holland kapitány, aki hozzátette: „Öt perc kellett nekik, hogy ellenőrizzék a helyzetet, mi lehetett ebben olyan nehéz? Ezt nem értem. Nem zavarta a kapust.”

Az esetnél (Xavi Simons a 75. percben a francia kapuba lőtt, de Denzel Dumfries közvetlenül a kapus közelében állt, valójában a hálóba surranó labda és Mike Maignan között) két apróságot érdemes felvetni.

This goal of Xavi Simons in Netherlands vs France . A goal or offside? Anthony Taylor made his call, time to make yours.

A. Goal

B. offside

Let’s go ? pic.twitter.com/2X2sztcifm