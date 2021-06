Kulisszatitkok: az egyik este fésűkre lett hirtelen szükségük Ronaldóéknak

A Vasas marketingvezetőjének beszámolója szerint még a 2019-es év elején kereste meg a klubot a Magyar Labdarúgó-szövetség azzal, hogy van lehetőség bekerülni az UEFA katalógusába, amelyben stadionokat ajánlanak ki edzéshelyszínként nemzetközi eseményekre. A 2020-as Eb-hez közeledve végül egyre több megkeresés érkezett, de a portugálok bizonyultak a legkomolyabb érdeklődőnek. „A második bejárásra már a szövetség vezetői és Fernando Santos szövetségi kapitány is eljött, és rögtön jelezték, szeretnék, ha a Vasas-stadion lenne az edzésbázisuk” – osztotta meg a Vasassc.hu-val az előtörténetet Vajk Magdolna.

Innentől kezdve már történelem, hogy a kontinenstorna a járvány miatt egy teljes évvel el lett csúsztatva, a portugálokkal való megállapodás azonban változatlan maradt, így 2021. június 11-én meg is érkezett Angyalföldre a 67 főből álló küldöttség. Budapest Budapest, 2021. június 24. A portugál labdarúgó-válogatott edzése Budapesten, az Illovszky Rudolf Stadionban. MTI/Szigetváry Zsolt

„A portugálok részben a mi közvetítésünkkel választották ki az alvállalkozóikat, akik a díszletért, az informatikai rendszerért, vagy éppen a kondi- és wellness-gépek ideszállításáért és elhelyezéséért feleltek. Elképesztően gyors és profi módon zajlott a berendezkedés folyamata” – tette hozzá Vajk Magdolna. Teljesen átalakult a Vasas FC öltözője, a sajtótájékoztató-helyiségben konditermet rendeztek be, az „A”-lelátó alatti közlekedő pedig wellness-részleggé minősült át.

A Vasassc.hu megjegyzi: a portugálok minden edzés előtt sajtótájékoztatót tartottak egy kijelölt játékos részvételével, majd ezt követően a médiamunkások tizenöt percet nézhettek végig a gyakorlásból. Ezen túlmenően azonban

minden a legnagyobb titokban zajlott,

a stáb tagjain kívül senki sem tartózkodhatott a stadionban, sőt, annyira biztosra mentek, hogy ponyvákat húztak fel a létesítmény köré.

Az öltözőbe minden játékosnak egyénileg volt bekészítve a felszerelés, amit naponta szállítottak egy budapesti mosodába, emellett a hűtőkbe is névre szólóan kerültek be az italok, de például televíziót is kértek az öltözőbe a portugálok, hogy a délutáni edzések végén tudják nézni az éppen zajló Eb-meccseket. A tréningek utáni levezetésként pedig a szaunát és a jacuzzit is előszeretettel használták Pepéék.

Előálltak rendkívüli szituációk is: volt, amikor hűtőládákban jégről kellett gondoskodniuk hirtelen a vasasos segítőknek,

egyik este pedig fél tízkor fésűkre lett hirtelen szüksége a portugál küldöttségnek.

A Vasas SC részéről egyébként 16 személy vett részt a munkában, beleértve a fűkarbantartókat, a pályamunkásokat, a műszaki személyzetet és a takarítókat is, akik éjjel-nappal készenlétben álltak.

A portál azt is megjegyzi, hogy „persze külön fejezetet érdemel Cristiano Ronaldo is, akit a Margitszigeten és az Illovszky-stadionnál is próbáltak becserkészni a rajongók, de a Covid-helyzet és az általános biztonsági intézkedések miatt ez gyakorlatilag esélytelen volt”.

Nyitókép: MTI/EPA-LUSA/Hugo Delgado