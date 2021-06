Sportszerű meccs volt: az osztrákok mennek tovább a hollandok mögött

Az Oranje otthon nagy favorit volt az északmacedón válogatott ellen, s ezt érvényesítette is. Memphis Depay vezetést szerzett az amszterdami első félidőben, immár 28 gólnál tart a holland válogatottban, majd miután a második játékrészben gólpasszt is adott (nem is egyet, hanem kettőt), csatlakozott Wesley Sneijderhez: a holland játékosok közül csak ők ketten értek el az utóbbi évtizedekben világbajnokságon és Európa-bajnokságon egy mérkőzésen belül gólt és gólpasszt is.

A második félidőben Georginio Wijnaldum duplájával fölényessé tették a hollandok a győzelmüket, mindkét gólt Memphis Depay készítette elő. (Hollandia–Észak-Macedónia 3–0). Eredmény, csoportkör, 3. forduló, C csoport Hollandia–Észak-Macedónia 3-0 (1-0)

Amszterdam, 16 000 néző, v.: Kovács (romániai)

gólszerző: Depay (25.), Wijnaldum (51., 58.)

sárga lap: Ristovski (18.), Musliu (48.), Alioski (65.), Kostadinov (84.)



Hollandia: Stekelenburg - Dumfries (Berghuis a szünetben), de Vrij (Timber a szünetben), de Ligt, Blind, van Aanholt - Wijnaldum, Gravenberch, de Jong (Gakpo 79.) - Depay (Weghorst 66.), Malen (Promes 66.)



Észak-Macedónia: Dimitrievski - Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Bardhi (Stojanovski 78.), Ademi (Nikolov 79.) - Trickovski (Churlinov 56.), Elmas, Trajkovski (Hasani 68.) - Pandev (Kostadinov 68.)



I. félidő

24. perc: Blind szerelt a holland 16-os előterénél, majd a megszerzett labdával a hazaiak gyors kontrát vezettek, aminek végén Malen gurított középre a második hullámban érkező Depay elé, aki a kapu jobb oldalába gurított. Blind szerelését vizsgálták, ám végül megadták a találatot (1-0).



II. félidő

51. perc: A macedón térfél közepén labdát szerzett a holland együttes, Berghuis azonnal a 16-os bal oldalán kiugró Depayhoz passzolt, aki az alapvonal elől középre gurított, az érkező Wijnaldum pedig a kapuba lőtt (2-0).

58. perc: Szép összjáték végén Depay lépet ki üresen a 16-oson belül, lövését azonban Dimitrievski bravúrral védte, a kipattanót viszont Wijnaldum a léc alá lőtte (3-0).

Bukarestben mind a két csap egy győzelemmel és egy vereséggel, azaz 3–3 ponttal várta a C csoport utolsó játéknapját.

A „szalonremi” alkalmasint mind a két válogatott számára továbbjutást jelentett volna, a nemzetközi sajtó jelentős része is döntetlenre tippelt előzetesen, de az osztrákok hamar rácáfoltak minden várakozásra.

Franco Foda csapata szinte a kezdősípszótól jobban, lendületesebben játszott, mint a bukaresti melegben roppant tompának tűnő ukránok, így Baumgartner gólját, amit a 21. percben Alaba szögletéből szerzett, ha nem is előzte meg kidolgozott akció, egyáltalán nem a semmiből jött.

Az ukrán csapat a folytatásban is lényegesen gyengébben futballozott, mint akár a Hollandia elleni vereség, akár az Észak-Macedónia elleni győzelem alkalmával. Andrij Sevcsenko csapata egyetlen adatban, a labdabirtoklásban tudta tartani a lépést az okosan futballozó osztrákokkal, de a kapura lövési kísérletekben (15–4) például óriási volt az osztrák fölény.

A második félidőben is csak a hajrában lett picivel aktívabb az ukránok támadójátéka, de igazából még a nagy helyzetig sem jutottak el.

Ausztria a győzelemmel a csoport második helyén végzett, és története során először, továbbjutott az Eb-csoportkörből. Érdemes emlékezni arra, hogy a csapat építésében nagy szerepe van a Fodát korábban asszisztenseként segítő Szabics Imrének is. Az ukránok eddig minden eddigi Eb-meccsükön kaptak gólt, ha ez a széria ma megszakadt volna, továbbjutnak. Így marad a reménykedés és a számolás. Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, C csoport Ausztria-Ukrajna 1-0 (1-0)

Bukarest, Nemzeti Stadion, 10 472 néző, v.: Cüneyt Cakir (török)

gólszerző: Baumgartner (21.)



Ausztria: Bachmann – Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba – Schlager, Laimer (Ilsanker, 72.), Grillitsch – Baumgartner (Schöpf, 33.), Sabitzer, Arnautovic (Kalajdzic, 90.)

Ukrajna: Buscsan – Mikolenko (Beszegyin, 85.), Karavajev, Matvijenko, Zabarnij – Zincsenko, Szidorcsuk, Malinovszkij (Cihankov, a szünetben), Saparenko (Marlos, 68.) – Jarmolenko, Jaremcsuk



I. félidő

21. perc: David Alaba szöglete után Christoph Baumgartner a védőjét megelőzve hat méterről kapásból a hálóba lőtt.

Korábbi eredmények

2. forduló (június 17.)

Hollandia-Ausztria 2-0 (1-0)

Ukrajna - Észak-Macedónia 2-1 (2-0)

1. forduló (június 13.)

Ausztria - Észak-Macedónia 3-1 (1-1)

Hollandia-Ukrajna 3-2 (0-0)

A csoport végeredménye

1. (és továbbjutott) Hollandia 9 pont

2. (és továbbjutott) Ausztria 6

3.. Ukrajna 3

4. Észak-Macedónia 0

