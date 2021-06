Marco Rossi: nem nyalogathatjuk a sebeinket sokáig

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapatának minden szempontból tökéletes játékra van szüksége szombaton, a franciák elleni Eb-csoportmeccsen. Marco Rossi az ellenfelet az egész torna favoritjának tartja.

„Nagy várakozással készülünk a meccsre, hiszen tudjuk, hogy milyen jó ellenfél következik. Szeretnénk jó eredményt elérni, de még fontosabb, hogy folytassuk a fejlődésünket. Amióta én vagyok a kapitány, sok területen javultunk, fejlődünk, de tudjuk, hogy ez a szint még kihívás elé állít minket, szinte lehetetlen küldetés elé, de ha készen állsz a harcra, akkor nem szenvedhetsz vereséget” – fejtette ki.

Az olasz szakvezetőt kicsit meglepte, hogy Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya egyáltalán tudja, hogy ki ő, és megtiszteltetésnek tartja, hogy jó edzőnek nevezte.

Rossi többször is dicsérte a franciákat. Azt mondta, a keretben húsz világklasszis szerepel, így elképzelhető, hogy a torna további részére figyelve most néhányakat pihentetnek. Arról is beszélt, hogy

Kylian Mbappé személyében egy földöntúli tehetséggel rendelkező csatáruk van.

A várható hőségről azt mondta, hogy kihívás lesz játszani az ellenfelet látva, ám az időjárás mindenkinek ugyanaz, mindkét másik csapatot is érinteni fogja a meleg. Mivel azonban várhatóan a franciáknál lesz többet a labda, a mieinknek többet kell futniuk labda nélkül, és nagy hőségben ez nem könnyű.

Fontos, hogy tökéletes állapotban legyen a csapat – emelte ki Rossi, aki szerint szó sem lehet semmilyen fáradtságról.

„A portugálok elleni utolsó pár perc hagyott rajtunk nyomokat, de ezen túl kell lépni, mert még két fontos meccs vár ránk. Nem nyalogathatjuk a sebeinket sokáig, férfiként kell előre mennünk és be kell bizonyítanunk a szurkolóknak, hogy szeretnénk az országot büszkévé tenni.”

A stáb mindent megtett, amit lehetett, hogy kipihentek legyenek a játékosok, ezért nem szeretne olyan hallani, hogy bárki csak a fáradtság közelében van,

„nincsenek kifogások, ürügyek.”

Ami a kezdőcsapatot illeti, nem árult el részleteket, de azt mondta, hasonló taktika várható, mint az első mérkőzésen, ám némi változtatás elképzelhető.

Külföldi újságírók megkérdezték arról is, mit szól a Cristiano Ronaldót szidalmazó rigmusokhoz. Rossi nem hallotta, hogy inzultálták volna a portugál sztárt, nem hallott semmi szokatlant a keddi meccsen.

A franciák térdeléséről és annak szurkolói reakcióiról is kérdezték az olasz edzőt, de Rossi nem kívánt politikai üggyel foglalkozni. Mint mondta, fontos a mezen lévő Respect (Tisztelet) felirat, ennek jegyében készül a válogatott, és erre is mutatnak rá a kezdés előtt.

A tájékoztatón részt vett a francia születésű, de magyar válogatott Loic Nego is. Elmondta, hogy az utóbbi időben nem tudott korábbi csapattársával, Antoinne Griezmann-nal beszélni, ám várja, hogy a pályán újra találkozzanak.

„Különleges érzés lesz, de arra koncentrálok, hogy én most már a magyarokat képviselem. A családom nagy része Franciaországban van, ám én ezért a csapatért harcolok.”

A találkozó szombaton 15 órakor kezdődik.

Nyitókép: Alex Livesey - UEFA/UEFA / Getty Images