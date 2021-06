A hőségre és a magyar közönségre is felkészülnek a franciák

Szervezett, egységes csapatnak nevezte a magyart Hugo Lloris, a francia labdarúgó-válogatott kapusa, aki a közönségről is beszélt a pénteki tájékoztatón.

„Örülök, hogy telt ház előtt játszhatunk, lesz hangulat. A magyarok élvezhetik a hazai közönség teljes támogatását, ez sok energiát adhat.

Az utolsó percekig nagyon jó mérkőzést játszottak a portugálok ellen.

Nagy melegre készülünk, de számunkra ez nem jelenthet gondot, abban azért bízunk, hogy lesz ivószünet. Amikor pályára lépünk, csak az a célunk, hogy a saját teljesítményünkre koncentráljunk, minden mást igyekszünk kizárni” - hangsúlyozta.

A világbajnok kapus hozzátette, nem számít könnyű találkozóra, de újabb három pont a cél. Elismerte, a közönség mellett nehezebb lesz a pályán kommunikálni egymással, örül annak, hogy visszatérhetnek a nézők.

„Fontos, hogy magabiztosak legyünk, ez az eddigi eredményeinken alapszik, ám nincs szó túlzott elbizakodottságról, tiszteljük az ellenfelet” – fejtette ki, jelezve, hogy a németek elleni győzelmet sem szabad túlértékelni, hiszen csak egy meccsen vannak túl.

Arról is beszélt, vélhetően többet lesz náluk a labda, és csak rajtuk múlik, hogy jól bánjanak vele, és területet alakítsanak ki a támadóknak, valamint a kapu előtt hatékonyan használják ki a lehetőségeket.

A szövetségi kapitány, Didier Deschamps is jó véleménnyel volt a magyarokról.

„A szurkolók jelenléte sokat jelenthet. Ne feledjük, a 85. percig tartották magukat, ők szerezték az első gólt is - még ha nem is volt szabályos, aztán kaptak egy szerencsétlen találatot. Sokat elárul a stílusról az is, hogy a magyaroknak olasz szakember ül a kispadján. A támadójátékunkat folyamatosan fel akarjuk frissíteni: új pozíciókat és taktikát próbálunk tökéletesíteni, de biztos vagyok benne, hogy az ellenfelünk is folyamatosan megújul. A magyar válogatott nagyon jó a rögzített helyzeteknél.

Hátul határozottak kívánunk maradni, és persze sok múlik az ellenfél stílusán is.”

A szakvezető elárulta, hogy felkészültek a délutáni meccsre és a melegre is. Elárulta, hogy Lucas Hernández kisebb sérüléssel küzd, ám az orvosi stáb kezeli a helyzetet. Benjamin Pavard miatt sem kell aggódni, az egész válogatott friss.

Deschamps azt mondta: céljuk, hogy már szombaton kivívják a továbbjutást, ehhez egy győzelemre van szükség, ez az elsődleges cél. Amíg ez nincs meg, távolabb nem szeretne tekinteni az Eb-n.

