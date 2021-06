Gulácsi Péter a saját praktikáit is beveti a portugálok ellen

Hatalmas jelentőséggel bír a magyar labdarúgó-válogatott számára a pénteken kezdődött labdarúgó-Európa-bajnokság, valamint a keddi, portugálok elleni első magyar meccs. Amellett, hogy nézők jelenlétében rendezik meg a bajnokságot, a magyar csapat hazai közönség előtt játszhatja mindhárom meccsét. Ugyan egyik mérkőzésen sem a magyarok az esélyesek, Gulácsi Péter szerint a válogatott sokat fejlődött az elmúlt évben, sok fiatal és jó fizikai állapotban lévő játékosuk van, ezért hisznek abban, hogy tudnak meglepetést okozni a portugáloknak.

Nagyon fontos a mentális erőnlét

Gulácsi Péter és csapata számára az elmúlt 3 hét a felkészülésé volt: igyekeztek megtalálni az egyensúlyt a terhelés, a taktikai edzések és a relaxáció között, hogy a legjobb formájukat tudják hozni a keddi meccsen. Az edzések mellett nagy hangsúlyt fektettek az összehangolódásra is, melyre év közben egy-egy mérkőzés előtt kevesebb lehetőség adódik. Gulácsi Péter szerint a felkészülés során az erőnléti és taktikai edzések mellett különösen fontos szerepe van a mentális erőnlétnek is.

„A professzionális futballban elengedhetetlen a megfelelő mentális állapot ahhoz, hogy a csapat megfelelően tudjon fókuszálni, és kihozza magából a maximumot.”

A hálóőr maga is több mint 4 éve készül mentális tréninggel a mérkőzésekre, és a portugálok ellen is kiemelt szempont, hogy megfelelő önbizalommal lépjen majd pályára.

A Coldplay nyugtatja meg igazán

A válogatott kapus a felkészülés alatt saját praktikáit is beveti: edzések előtt és után sokat relaxál, szívesen hallgatja Chris Martin zenéjét, továbbá babonából minden meccs előtt megpuszilja a sípcsontvédőjén található, családjáról készített fotót. Gulácsi először lép pályára az új Puskás Arénában, az pedig, hogy telt házas, magyar nézők előtti mérkőzésen vehet részt, a karrierje szempontjából is fontos mérföldkő.

A válogatott kapus szerepe a budapesti Eb-n több szempontból is hangsúlyos: amellett, hogy a magyar csapat hálóőre, szponzorációs megállapodást kötött a Hisense-szel is, melynek értelmében az UEFA-szponzor vállalat marketingfelületein is megjelenik, zárul a Positive Adamsky közleménye.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt