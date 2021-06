Előkelő helyen a magyar bajnokság a labdarúgó Eb-n

A legtöbb játékost a legutóbbi Bajnokok Ligája-sorozat két döntőse, a Chelsea és a Manchester City adja a keretekbe, 15-15 játékossal. Eggyel „marad csak le” a Bayern München, az élcsoportba tartozik még a Juventus (12), a Dinamo Kijev (11), a Manchester United, a Borussia Mönchengladbach és a Borussia Dortmund (10-10), valamint az RB Leipzig és az Atalanta (9-9).

Elképesztő számú futballista került be angol klubból, az összesen benevezett 624 futballistából 146 az angol, s még további hat futballista is idetartozó, hiszen az angol bajnoki rendszerben szereplő walesi klubok, a Cardiff City és a Swansea közül valamelyikbe tartoznak.

Ebben a tekintetben a német Bundesliga a második (91 játékos), az olasz Serie A a harmadik (74), a La Liga a negyedik (42), míg az ötödik helyezett orosz bajnokság (32) megelőzi a franciát (30).

Figyelemre méltó, hogy a magyar OTP Bank Liga, a maga 17 játékosával – s ebben még nincs is benne a 2020–2021-es idény végén az Egyesült Államokba igazolt, de az előző szezont az MTK-ban, illetve a Bp. Honvédban töltő Schön Szabolcs és Gazdag Dániel – a holland élvonallal holtversenyben kilencedik.

Több mint kétszer annyi futballistát ad a magyar NB I, mint a portugál élvonal,

ami persze egyszersmind azt is jelzi, hogy a címvédő keretében nagyon sok a légiós.

Mindenesetre az is tény, hogy a világfutball globalizációja, a sorompók felemelése előtt természetesen volt már arra példa, hogy egy Európa-bajnokságon 17 futballista képviselje a magyar bajnokságot (1964-ben és 1972-ben, értelemszerűen, nem volt légiósa a magyar csapatnak, tehát minden kerettag hazai klubból került be), de arra még nem, hogy a mi bajnokságunk öt válogatottba, a magyar mellett az észak-macedónba, az ukránba, a szlovákba és a finnbe is adjon játékost.

A legtöbb válogatottba, nyolcba, tehát minden harmadikba, a Chelsea ad játékost, az angolba, a németbe és a franciába hármat-hármat, az olaszba kettőt, a dánba, a horvátba, a spanyolba és a skótba egyet-egyet. A két manchesteri klubnak egyaránt hét válogatottban lesz képviselője.

A keddi Németország–Franciaország mérkőzésen 12 Bayern-játékos szerepel majd a két keretben, nyolc a németeknél, négy pedig a franciáknál.

A kerettagok közül a legmagasabb válogatottsági szám (175) Cristiano Ronaldóé, összesen 25 játékos van már túl a századik válogatottságán. A szerzett gólok számát tekintve is a portugál világklasszis a rekorder, 104 találattal.

A legidősebb mezőnyjátékos honfitársa és barátja, Pepe, aki 38 éves és 105 napos. Néhány hónappal még nála is idősebb a kapusok közül a holland Maarten Stekelenburg (38 éves, 262 napos). A legfiatalabb mezőnyjátékos a lengyel Kacper Kozlowski (17 éves 238 napos), a legfiatalabb kapus az ukránok harmadik számú kapusa, Anatolij Trubin, aki 19 éves és 314 napos.

Nyitókép: MTI/EPA/Federico Gambarini