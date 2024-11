Futballpályán az MI: az alapszakasz felénél ők a Bajnokok Ligája esélyesei

Lezajlott a negyedik forduló is a Bajnokok Ligája alapszakaszában, így hivatalosan is féltávhoz érkezett a harminchat csapatos mezőny. Négy mérkőzést követően egyetlen százszázalékos csapat maradt, a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató – PL-ben is listavezető – Liverpool gárdája. Arne Slot együttese 12 ponttal, 10-1-es gólkülönbséggel vezeti a tabellát. Több meglepetés is történt már az alapszakasz küzdelmeinek első felében, így fordulhatott elő, hogy az élmezőnyben olyan csapatok is ott szerepelnek, mint a Sporting, a Monaco, vagy az újonc Brest. Rögtön mögöttük ötödik helyen a még gólt sem kapó Internazionale található meg, a 2023-ban ezüstérmes olasz csapat 10 pontot gyűjtött eddig. A Bayern München és a Real Madrid felemás mérleggel, hat-hat pontot szerezve „kullog” a playoffot jelentő helyeken, míg a PSG (25.) óriási meghökkenésre egyelőre nincs ott a legjobb 24-ben.

Az Opta legújabb elemzése alapján az is kiderült, hogy melyik csapatnak adják a legnagyobb esélyt a végső győzelemre. A brit sportelemző vállalat az alapszakaszt és az egyenes kieséses szakaszt is leszimulálta – írja a sport365.hu.

Az elemzés szerint az alapszakaszban a Liverpool végez majd az első helyen, és az Intert várják a második helyre. A címvédő Real Madrid automatikus továbbjutására – első nyolc közé kerólésére – mindössze négy százalékot adnak.

A végső győzelemre a legnagyobb esélye a Manchester Citynek van (19 százalék), de tíz százalék fölötti potenciált kapott a Liverpool (17 százalék) és az Inter is (12 százalék). Az öt legesélyesebb csapat listájára még a bombaformában futballozó Barcelona (9 százalék) és az ugyancsak botladozó, sérülésektől tizedelt Arsenal (8 százalék) fért be. A Real Madrid végső sikerére 6 százalékot adott az Opta.