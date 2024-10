Élőben az Aranylabda-gála, Párizsból

A Théâtre du Châtelet-ben minden készen áll a kezdésre, a szervező, a France Football a délután folyamán folyamatosan közölte a férfi szavazás kevésbé előkelő helyezettjeinek listáját.

Immár tudjuk, hogy 20. Hakan Çalhanoğlu, 21. Bukayo Saka, 22. Antonio Rüdiger, 23. Ruben Dias, 24. William Saliba, 25. Cole Palmer, 26. Declan Rice, 27. Vitinha, 28. Alejandro Grimaldo, 29. (holtversenyben) Mats Hummels és Artem Dovbik.

Aztán azt is, hogy 11. Phil Foden, 12. Florian Wirtz, 13. Dani Olmo, 14. Ademola Lookman, 15. Nico Williams, 16. Granit Xhaka, 17. Federico Valverde, 18. Emiliano Martínez és 19. Martin Ödegaard.

Közben felfedezhettünk egy meglepetésvendéget is: Natalie Portman is megtiszteli a gálát.

A két műsorvezető Didier Drogba és Sandy Heribert. Az elefántcsontparti (sajnos immár csak ex) futballsztár, ezúttal is rendkívül elegáns.

Közben egy kisebb tömeg a színházon kívül hangos kiáltásokkal „követeli” Viníciusnak az Aranylabdát. Mint ismert, a nagy favoritnak számító brazil, miután megtudta, hogy nem ő fog nyerni, megsértődött. Sem ő, sem a Real Madrid küldöttségének további tagjai nem mentek el Párizsba.

??? ¡VINICIUS, BALLON D'OR!



?? Ojo a cómo reacciona al Theatre du Chatelet a la decisión de que el brasileño no se lo lleve



? @matoribio85



https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/pxcHTFeMWQ — Radio MARCA (@RadioMARCA) October 28, 2024

Megvan az este első győztese! Lamine Yamal kapta a legjobb fiatal futballistának felajánlott Kopa-trófeát. A holland futball-legenda, Ruud Gullit adta át a díjat. Az előző idényben Jude Bellingham kapta ezt a díjat, 2021-ben Pedri, 2022-ben Gavi. Így négy éven belül harmadszort kapja a la masia valamelyik neveltje. Ez a díj a legjobb 21 éven aluliakat jutalmazza, Yamal még csak 17, akár még négyszer megkaphatja…

Here is the 2024 Kopa Trophy full ranking!



1️⃣ Yamal Lamine

2️⃣ Güler Arda

3️⃣ Mainoo Kobbie

4️⃣ Savinho

5️⃣ Cubarsí Pau#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/DF74Pem57m — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Arda Güler sincs Párizsban… Az első ötből hárman a spanyol bajnoksáégban, ketten Angliában játszanak. Tavasszal Savinho még a La Ligában futballozott, akkor éppen fordított volt az arány.

Még egy díj az FC Barcelonának: az év női csapata a katalánoké. Tavasszal megnyerte a spanyol bajnokságot és a Bajnokok Ligáját. Most pedig az FC Barcelona Femeni megvédte a tavaly először kiírt díjat.

Megy tovább a program, a férfiaknál is a spanyol bajnok és BL-győztes kapta a díjat, ez pedig a Real Madrid.

Közben újabb nevek helyezése ismert a férfiak harmincas listájáról: 10. Harry Kane, aki kap ma este még egy díjat, a Gerd Müllerről elnevezettet, a kilencedik Toni Kroos, a nyolcadik Lamine Yamal.

A legutóbbi gála óta elhunyt szupersztárra, a korábbi aranylabdásra, Franz Beckenbauerre emlékezett a két műsorvezető és a publikum. Ahogyan korábban Lamine Yamal esetében most Karl-Heinz Rummenigge sem hallotta a műsorvezetők kérdéseit. Döbbenetes technikai malőr egy ilyen gálán…

Stílszerűen az egykori Bayern-csillagra emlékezés után adták át a Gerd Müller-díjat. Harry Kane és Kylian Mbappé kapta. Az angol, aki szintén a Bayern tagja, át is vette, ő megjelent a gálán. Mind a ketten 52 gólig jutottak az előző idényben.

Harry Kane ? Kylian Mbappé



They're our Gerd Muller Trophy winners ⚽️?



Both finished the 23-24 season on 52 goals! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/CiHMuIKQEF — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

A legjobb férfi kapusnak járó Jasin-díjjal folytatjuk, lehet talán sejteni abból, hogy ki lesz a győztes, hogy Lautaro Martínez, az Internazionale argentin csatára a díjátadó. Az öt jelölt a szűkített listán: Gianluigi Donnarumma, Mike Maignan, Andrij Lunyin, Unai Simon és a „címvédő”, argentin Emiliano Martinez.

Emíliano Martínez kapta ismét a díjat.

Here is the 2024 Yachine Trophy full ranking! ?



1️⃣ Martínez Emiliano

2️⃣ Simón Unai

3️⃣ Lunin Andriy

4️⃣ Donnarumma Gianluigi

5️⃣ Maignan Mike

6️⃣ Sommer Yann

7️⃣ Mamardashvili Giorgi

8️⃣ Costa Diogo

9️⃣ Williams Ronwen

1️⃣0️⃣ Kobel Gregor #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/6vNZHiLoDO — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Nehéz lenne vitatni: ő az utóbbi évek első számú kapusa.

