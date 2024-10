Ketten együtt történelmet írtak az NBA-ben – videó

Korábban még sosem fordult elő, hogy apa és fia egy csapatban, egyszerre játszott volna az NBA-ben, a Los Angeles Lakers második előszezon-meccsén viszont ez megtörtént, amikor a 20 éves Bronnyt a második negyedben pályára küldte JJ Reddick vezetőedző.

A mérkőzésen – melyet a Lakers 118–114-re elveszített a Phoenix Sunsszal szemben – a 39 éves, 22. szezonja előtt álló LeBron James 19 ponttal, öt lepattanóval és négy gólpasszal zárt, míg Bronny James nem szerzett pontot.

