A spanyolok csapatkapitánya a Milanhoz tart, Dani Olmo is klubot válthat

A spanyolok közül Nico Williams – talán a franciák elleni elődöntő kivételével – kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A ghánai szülőktől származó balszélső gyerekkora óta az Athletic Bilbao játékosa, de most minden bizonnyal vált. A piaci értékét a transfermarkt.de 60 millió euróra becsüli. A legvalószínűbb célállomás számára az FC Barcelona lehet, Joan Laporta klubelnök meg is nyugtatta az egyesület híveit, hogy rendelkezésére áll akkora összeg, amennyibe az ifjabbik Williams fivér kerül. Nicót ugyanakkor vinné a Bayern München és az Arsenal is.

A másik spanyol, aki gyorsan klubot válthat, Dani Olmo. Az előző idényekben az RB Leipzigben futballozott, néhány napja azt mondta, hogy egyelőre csak a tornával foglalkozik, akinek tudnia kell, az már úgy is tudja, hogy ő hol fog futballozni a következő klubidényben. Ebből nem feltétlenül az hallható ki, hogy marad Lipcsében. A piaci értéke 50 millió euró körül van, a kérői közé tartozik a Liverpool FC, a Manchester City és a Barcelona is. 2007 és 2014 közöt egyébként volt már a katalánok korosztályos játékosa.

Álvaro Morata teljesítménye nem kiemelkedő, ettől még válthat klubot. Ő maga is jelezte, az őt ért kritikák miatt a legszívesebben elhagyná Spanyolországot. Olaszországban futballozott már, most oda menne vissza, de nem a Juventushoz, hanem az AC Milanhoz. A La Gazzetta dello Sport azt írta, közeli a megegyezés. Mindazonáltal van ajánlata a szaúdi ligából, az al-Kvadsziah nevű klubtól. N’golo Kanté, Cristiano Ronaldo vagy éppen Ayméric Laporte példája mutatja: van út vissza, egy nagy tornára egy európai futballistának a szaúdi ligából is.

Még mindig a spanyoloknál maradva: Nacho biztosan Szaúd-Arábiába megy, mégpedig ugyanahhoz a klubhoz, amelyik Moratát is hívja. Nem mellékesen ugyanahhoz az ügynökséghez tartozik a két futballista.

Van azért hír más válogatottak játékosairól is. A törökök kitűnő teljesítményt nyújtó balhátvédje, Ferdi Kadıoğlu aligha tölti ki 2026-ig szóló szerződését a Fenernél. A hollandiai születésű védő a Brighton, a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen ajánlata között válogathat.

Jonathan Tah a Bayern München ajánlatát fontolgatja. A német válogatott belső védőjének a Bayer Leverkusennél 2025-ben járna le a szerződése – most még lehet érte pénzt kapni.

Hvicsa Kvaracelija, a georgiai válogatott egyik legjobbja valószínűleg elhagyja a Napolit. miután a Paris Saint-Germain hajlandó kifizetni érte a 80 millió eurós árat.

Andrij Lunyin, az ukránok kapusa számára rémálom marad ez az Eb. Nem tudni, mennyibe erősítette meg a Real Madrid vezetőinek szándékát a gyenge produkciója, a románok elleni két súlyos hibája, de a „királyi klub” (amely azért nagyon sokat köszönhetett neki a 2023–2024-es klubidényben), lemondana róla. Pontosabban: cserébe odaadná az FC Portónak, ha megkapja Diogo Costát.

Egyébként július 1-én 28 Eb-résztvevő maradt klub nélkül de iure, lejárt a szerződésük előző nap a klubjuknál. Közülük Leonardo Spinazzola, például, már talált is magának klubot, miután az AS Roma nem akart hosszabbítani vele: a Napolihoz megy.

Nincs szerződése egyelőre a hollandok egyik csillagának, Memphis Depaynak sem. Az AS Roma és az AC Milan is érdeklődött iránta, egészen addig, ameddig ki nem derült: a csatár évi ötmillió eurós fizetést szeretne. Ráadásul két- vagy hároméves szerződést kötne, s igényt tart a szerződéskötési juttatásra is.