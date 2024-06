Zéró tolerancia: vasszigor az olimpia előtti doppingellenőrzéseknél, a lovakat is tesztelik

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) szakemberei eddig mintegy négyezer sportolót ellenőriztek az olimpia előtti kontrollidőszakban, és a párizsi játékok alatt hasonló mennyiségű teszt elvégzését tervezi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 2018-ban alapított szervezet. Az ITA a francia fővárosban is intenzív doppingellenes programot valósít meg, munkatársai már július 18-tól – vagyis az olimpia megnyitó ünnepsége előtt egy héttel – elfoglalják helyüket az olimpiai faluban.

A Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetője az InfoRádióban elmondta: addig is sűrű lesz a programjuk, rendkívül elfoglaltak a szakemberek, de szerinte ebben az időszakban ez a természetes. Mint fogalmazott, ahogy a sportolók adrenalinszintje is folyamatosan emelkedik az olimpia közeledtével, a doppingellenőrök is egyre izgatottabbak. A jelenlegi legfontosabb feladat a nemzeti tesztprogram befejezése, ami kötelezően előírt feladat valamennyi NOB-tagország számára. Tiszeker Ágnes hozzátette: komplex eljárásról van szó, együttműködnek az összes nemzetközi sportszövetséggel, valamint az ITA-val, amely nemcsak végrehajtja, hanem koordinálja is a doppingellenőrzéseket az olimpián, illetve a játékok előtti időszakban.

A NOB és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) célja, hogy csak olyan sportolók vehessenek részt az olimpián, akik hazájukban átestek a szükséges ellenőrzéseken, és valamennyi mintájuk negatív lett. „Ezzel az olimpiai eszmét és a játékok tisztaságát erősítjük. Most éppen a kellős közepén vagyunk a nemzeti tesztprogramnak,

szépen nőnek a mintaszámok, és eddig minden rendben volt”

– jegyezte meg a MACS vezetője.

Mint mondta, az érintett magyar sportolók eddig nagyon fegyelmezettnek bizonyultak, és rögtön megértették, hogy ez a folyamat az olimpiai felkészülésük része, illetve előfeltétele annak, hogy versenyezhessenek Párizsban.

A tesztprogram az év elején ezres listával kezdődött idehaza, amely később 700-800 fősre szűkült. A MOB várakozása szerint 190-200 magyar sportoló indulhat a párizsi olimpián, Tiszeker Ágnes tájékoztatása szerint azonban a MACS továbbra is a bő keret tagjait teszteli, változatlanul 700-800 fővel számolnak a szűrések során, ugyanis

nem múlhat azon az olimpiai részvétel, hogy valakinek nincsenek meg kellő számban az ellenőrzései, mintái.

Hozzátette: az indulók végleges névsorát majd a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) jelöli ugyan ki, de a doppingellenőrzéseken nem fog múlni, hogy kik lehetnek ott a francia fővárosban. „Természetesen mindenkinek negatív eredményt kell produkálnia, ez egy kötelező feltétel” – magyarázta.

Doppingellenőrzéseken csak a sportolóknak kell ugyan átesniük, de a kísérőkre, sportszakemberekre, sportorvosokra, fizioterepautákra is szigorú szabályok vonatkoznak. Nekik még az ötkarikás játék előtt kötelező a részvétel egy doppingellenes oktatáson, amit nagyon komolyan vesz a MOB. Tiszeker Ágnes közölte: valamennyi stábtagnak, kísérőnek kötelezően ismernie kell a doppingellenes szabályokat, tisztában kell lenniük a sportolók, sportszakemberek jogaival és kötelezettségeivel.

A MACS teljes körű, nagyon alapos edukációs programot valósított meg a MOB támogatásával. Tiszeker Ágnes másfél órás online oktatást tartott a Magyar Edzők Társasága megbízásából, melyen csaknem háromszáz szakember vett részt.

Nemzetközi trendek, lemaradó országok, drága előkészületek

A Magyar Antidopping Csoport vezetője elmondta: nemzetközi színtéren vegyes a kép, de azokban az országokban, ahol erős doppingellenes szervezet működik, ugyanaz a program zajlik, mint nálunk. A MACS folyamatosan monitorozza, hogy a környező országokban, miként történnek a mintavételek, illetve melyek a legfrissebb tapasztalatok. Természetesen a MACS is tagja a Közép-európai Doppingellenes Szervezetnek (CEADO), így a hazai szakemberek is tisztában vannak a trendekkel, hiszen folyamatosan egyeztetnek más országok doppingellenőreivel. Ugyanakkor Tiszeker Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy például bizonyos afrikai országokban sokkal nagyobb kihívást jelent megvalósítani egy ilyen programot, viszont a WADA és az ITA igyekszik ezekben az államokban is segítséget nyújtani. Figyelmeztetett, hogy

a szigorú doppingellenőrzések már a versenysport részei, a sportolóknak ennek tudatában kell készülniük az olimpiára.

Nemrég többek között Tiszeker Ágnest is vendégül látta a párizsi ötkarikás játékok szervezőbizottsága, és egyeztetett a francia doppingellenes szervezet vezetőivel is. Azt tapasztalta, hogy a franciák nagyon komolyan veszik az előkészületeket, illetve a doppingellenőrzéseket, melyekre igen komoly összegeket szánnak.

A MACS vezetője végül elmondta: nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Kaizinger Balázs személyében lovastusában is lesz magyar induló Párizsban. A Németországban élő sportoló sikeres kvalifikációjával hosszú negatív sorozatot zárt le, ugyanis legutóbb az 1996-os atlantai olimpián szerepelt magyar lovas – akkor a lovastusa egyéni és csapatversenyében öten versenyeztek magyar színekben. Tiszeker Ágnes figyelmeztetett: a doppingellenőrzés a lovakra is vonatkozik, nekik is rendszeresen részt kell venniük teszteken, és csak akkor lehet velük versenyezni az olimpián, ha minden eredményük negatív. „A lovaknak azért nem kell annyira komolyan venniük az edukációs programot, a mintaadás azonban számukra is kötelező” – jegyezte meg viccesen a Magyar Antidopping Csoport vezetője.