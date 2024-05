Angliában köthet ki a Barcelonától kipenderített Xavi, aki keményen üzent az utódjának

Xavi Hernández, a Barcelona labdarúgócsapatának vezetőedzője a Sevilla elleni 2–1-es győzelemmel búcsúzott a katalán klubtól és szurkolóitól. A 44 éves szakember 2021 novemberében vette át a gránátvörös-kékek irányítását, az előző szezonban bajnoki címet és Szuperkupát nyert az együttessel. Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a vezetőség akár már a hét elején bejelentheti utódját, aki helyi lapértesülések szerint a német Hansi Flick lesz.

Xavi az utódjának is üzent a Sevilla elleni találkozó utáni sajtótájékoztatón. „Az utódomnak annyit üzennék: szenvedni fog. Ez egy nehéz feladat, türelmesnek kell lenni. Az egyetlen dolog, ami megmenthet téged ennél a klubnál, az a győzelem” – fogalmazott.

