A Chelsea szerződést bontott Mauricio Pochettinóval – felkészül Tuchel és stábja?

Mauricio Pochettino egyetlen éven át vezethette a Chelsea-t, amellyel a hatodik helyen végzett a Premier League-ben. Az utolsó tizenöt bajnoki mérkőzéséből csak egyet veszített el, az utolsó ötöt megnyerte. A hazai kupasorozatok közül a Ligakupában döntős, az FA-kupában elődöntős volt. Február 4. óta csak három vereséget szenvedett, minden sorozatot figyelembe véve, mégpedig a Liverpool FC, a Manchester City és az Arsenal ellen.

▪️ Eight wins in last 12 league games ▪️ Five straight wins to end the season ▪️ Clinched European football Just as it looked like things were changing for Chelsea, they let Pochettino go ? pic.twitter.com/0kckshIZwr

Pochettino távozása után az elemzők szerint legvalószínűbb, legesélyesebb jelölt a Bayern Münchentől távozó Thomas Tuchel és stábja, a német edző többször kinyilvánította, hogy nagyon szívesen visszatérne a Stamford Bridge-re. Az elmúlt években stábjának tagja volt Löw Zsolt is.

?? Now the decision has been made, which Thomas #Tuchel has also been waiting for this week. Mauricio #Pochettino is set to leave Chelsea as per @Matt_Law_DT.



