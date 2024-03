Értékelések - Szoboszlai Dominik: kirázott a hideg, amikor a nevemet skandálták

A Magyarország-Koszovó labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzést követően a főszereplők az M4 Sportnak értékelték az idei második mérkőzésüket, amely a nyári Eb előtti utolsó budapesti fellépés volt, amellyel tovább folytatódott rég nem látott veretlenségi sorozata a csapatnak, és amelyen túl Marco Rossi immár egyedül "bronzérmes" a magyar szövetségi kapitányi rangsorban.

Szoboszlai Dominik (csapatkapitány): - Megyünk előre tovább... Innen is köszönöm Schäfer Andrásnak a gólpasszt, megvan köztünk a szükséges összhang, de mindenki érzi a másikat a csapatban.

A nevem skandálásától kirázott a hideg, mindenkinek köszönöm, remélem, még sokszor fogják csinálni. Most megyek vissza Liverpoolba, hiányozni fognak a társak, de visszük tovább ennek a két mérkőzésnek a tapasztalatait.

Bolla Bendegúz: - Az első félidő nem úgy alakult, ahogy elterveztünk, főleg a letámadás terén voltunk sikertelenek, de a második játékrészre feljavultunk. Újdonságokat most már nem alkalmaz a csapat, szeretnénk a megtanult dolgokat továbbvinni majd az Eb-re is. Edzésen gyakorlunk, meccsen pedig igyekszünk megcsinálni, amit a mester kér. Most tavasszal minél több meccset kell játszanom, úgy szeretnék jönni a nyári felkészülésre, hogy ne legyek addig sérült, szeretnék a keretben lenni, 2-3 hónapig bele kell most adni mindent ezért.

Schäfer András: - Szoboszlai Dominik az a játékos, aki számít azokra a megoldásokra, hogy a labdát nem beadom, hanem esetleg a második hullámot játszom meg. Most már ő tartozik nekem egy gólpasszal, remélem, majd az Eb-n összejön vagy előtte az egyik edzőmeccsen. Jó érzés így visszamenni Berlinbe, még ha most ott el is leszek tiltva még egy mérkőzésig. Nagyon nagy megtiszteltetés a válogatottban játszani, az eredményeink sem rosszak.

Nagy Zsolt: - Szép támadás végén sikerült betalálnom. A "buszra szálló" kapus mellett sikerült a rövidbe passzolnom. Az első félidő nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de a félidőben rendeztük a sorokat, én is túl sok helyet hagytam az emberemnek az elején. Örülök, hogy ennyi ember kilátogatott a Koszovó elleni mérkőzésre. Minden nap készülni kell az Eb-re.

Lang Ádám: - Az első félidőben akadozott a dolog, mintha picit bizonytalanok lettünk volna hátul, hogy kinek mi a dolga. A labdajáratás is lassú volt, nem volt elég mozgás, egy-két alkalommal megvolt, akkor ki is hoztuk a labdát szépen. Ebben én a saját magam felelősségét is vállalom, nem mindig választottam jó megoldást, de azért támadásban is több kell a csapattól. Aztán a második félidőben sok hibát kijavítottunk, megnyitottuk a területeket. Ha a gólpassz nem sikerül, a főnök leszedi a fejemet, engem kinyírnak...

Marco Rossi (szövetségi kapitány): - Márciusról van szó, ez még problematikus időszak, hosszú ideig nem voltunk együtt, nem láttuk egymást. Most volt azért egy-két videoértekezlet. És most sokat együtt is voltunk. Az első félidő összességében nem volt olyan jó, de volt pár olyan szituáció, amikor vállalhattunk volna lövést. Szenvedtünk, volt is Koszovó fölényben. Örülök, hogy képet kaptam a csapatról, kiről kezdőként, kiről csereként. A második félidő viszont más volt, mint az első, amikor egyszerűen nem tudtuk befejezni az akciókat. Aki odaér a kaputól 20 méterre, annak be kell fejeznie az akciót. Akarom, hogy fejlődjünk, ezért jó, ha kapura lövünk, nem kell a kapuba "be akarni sétálni", vannak jó lövők, lőjenek! Ki kell találni, mit csináljunk azok ellen a csapatok ellen, akik mélyen védekeznek. Alakul az Eb-keret, november óta nem láttam új játékost, aki még az Eb-ig berobbanhatna. A földön kell lenni mindkét lábunkkal, és menni.

Az Eb előtt Magyarország Írországban vendégszerepel még, majd Izraellel Debrecenben csap össze.