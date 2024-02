Golovin Vlagyimir: ha csapatként dolgozunk, a hiányosságokat is lehet kompenzálni

Szerdán Tatabányán, szombaton pedig idegenben játszik Svájc ellen Eurokupa-mérkőzést a magyar női kézilabda-válogatott. A keret 19 fővel kezdte meg a felkészülést Telkiben, Klujber Katrin végül kimaradt, ugyanis szájsebészeti beavatkozás vár rá. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint nehéz időszakon vannak túl a játékosok, de jó állapotban várják a meccseket.

„Majdnem mindegyik klubcsapat szerda-szombat ritmusban játszott, hiszen európai kupákban is érdekeltek. Voltak nagyon jó teljesítmények, de folyamatosan jó formát nem mindenkinek sikerült tartania – persze nem robotok, valahol lehet látni egy kis fáradtságot. Összességében szerintem jó állapotban vannak a játékosok” – mondta a Hetes című magazinműsornak nyilatkozva a szakvezető.

A Svájc elleni mérkőzésekkel már az olimpiai selejtezőre is készül a válogatott: védekezésben kapnak majd részfeladatokat a játékosok, hogy azokat minél jobban begyakorolják az áprilisi kvalifikációs tornára. Az olimpiáért Kamerun, Svédország és Japán lesz az ellenfél, ezek közül valamennyire a svédek játékát lehet modellezni Svájc ellen, de pár figura az ázsiai csapatéra is hasonlít – tette hozzá a kapitány.

A decemberi világbajnokság után most először találkozik a keret, ezért az is fontos lesz, hogy a játékosok újra felvegyék a ritmust. „Újra hozzá kell szoknunk egymáshoz. Megnézzük, hogyan oldjuk meg az új elemeket, és mit kell változtatni a következő ellenfelek ellen, hogy még jobbak legyünk. Utána még a kvalifikáció előtt lesz két mérkőzésünk Norvégia és Ausztria ellen, apránként megyünk előre, de persze a selejtezős torna a legfontosabb.”

Golovin Vlagyimir azt is elmondta, hogy alaposan kielemezték a decemberi vb-t, amelyet a tizedik helyen zárt a válogatott, és végül a horvátok elleni hősies hajrá ért olimpiai selejtezős helyet.

„Montenegró és Svédország ellen az első félidő után következett be egy rövidzárlat a játékunkban, az eredményezte vereségeket. Ezeket a szituációkat most elemezni fogjuk, hogy nem kell kapkodni, precíznek kell maradni, hogy ne következzenek be ugyanazok a hibák. Voltak hiányosságok támadásban, védekezésben, de a csapat nagyon jól működött csapatként, és ennek köszönhető az utolsó győzelem a horvátok ellen. Ha egységesek vagyunk és csapatként dolgozunk, a hiányosságokat is lehet kompenzálni, és ez lesz a fontos következő időszakban is” – fejtette ki.

A mostani keretben van két nagy visszatérő, Kácsor Gréta és Háfra Noémi. Előbbi a Debrecenben nyújtott jó teljesítményének köszönhetően került be: „Azt várom tőle, hogy azt a formát, amit most az utóbbi időben nyújt a csapatában, a válogatottban is hozza. Ez eddig valahogy nem mindig sikerült neki. Sokat beszélek vele, nem tudom, hogy mi ennek az oka. Most ő is úgy érzi, hogy tényleg jó formában van, és az átlövéseivel tudja majd segíteni a válogatottat.”

Háfra Noémi másfél év után kaphat lehetőséget – súlyos sérülést követően már a Bietigheimben próbálja utolérni magát: „Szeretnénk megnézni, hogy milyen állapotban van, hol tart, mert a sérülése után nagyon kevés játékidőt kapott, most ugyanúgy követem a német bajnokságot, de ott se nagyon kap időt. Ő is fontos eleme lehet ennek a válogatottnak, ha hosszú távon gondolkozunk.”

Golovin Vlagyimir arról is beszélt, hogy a mostani keret már mennyire tekinthető állandónak az olimpiai selejtezőre. „Az összeszokott társaságra szeretnénk építeni. Azért nem olyan egyszerű egy embert két nap alatt beépíteni a csapatba. A játékosok többsége nemcsak a vb-n, hanem előtte már az Izland elleni selejtezőn is együtt játszott. Úgy látom, hogy megvan az összetartás, megértik egymást, ha kell, akkor megbeszélik, tisztázzák a helyzetet, a támadási, védekezési feladatokat, és ez nagyon fontos. Persze ha olyan történik, amire reagálni kell, akkor változtatni fogunk.”

Az olimpiára majd Debrecenben juthat ki a csapat áprilisban. A szakvezető szerint fontos, hogy a hazai közönséget ne teherként éljék meg. „Sportpszichológusokkal és sportcoachokkal is dolgoznak a játékosok, mindenki tudja, miben akar javulni. Mi a szakmai stábbal minden nap próbáljuk hangsúlyozni, hogy ez egy játék, nem szabad túlgörcsölni, nem szabad túlakarni. Azon dolgozunk, hogy a hatezer néző ne teher legyen, de azt láttuk Norvégia ellen, hogy a telt ház inkább önbizalmat és erőt adott a csapatnak.”

A keret

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria)

A női válogatott programja