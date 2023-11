Új könyv jelent meg a magyar futballválogatott kapitányáról

A Ch. Gáll András által jegyzett mű - amely az Inda Press könyvkiadó és az Index gondozásában került a könyvesboltokba - a 2018-ban megjelent könyv folytatása, a Marco Rossi - Folytassa, Mister! címet viseli, és az azóta eltelt időszak legfontosabb történéseivel bővült ki.

A sajtóbemutatón a szerző mellett jelen volt az 59 esztendős tréner is, aki több érdekes történetet elevenített fel, többek között azt, hogy 2012-ben kis híján felhagyott "mesterségével" és könyvelőnek állt, azonban éppen abban a budapesti étteremben fordult a sorsa - és került nem sokkal később a Budapest Honvédhoz -, ahol a hétfői eseményt tartották.

A beszélgetés során Marco Rossi elmondta,

Magyarországon teljesen más edző lett belőle,

de ez valahol természetes is, hiszen mint minden más mesterségben, itt is folyamatosan fejlődni, tanulni kell. Hozzátette, ő nem tartozik az innovatív edzők közé, sokkal inkább, mint egy "szabó" az adott játékosanyagból próbálja meg kihozni a lehető legtöbbet, de emellett természetesen az "újítók" taktikai újdonságait is folyamatosan felhasználja a munkája során.

Marco Rossi elárulta, hogy edzői pályafutása legjobb mérkőzésének az angolok ellen idegenben 4-0-s sikerrel zárult találkozót tartja, míg a legemlékezetesebb pillanatnak a múlt csütörtöki, bulgáriai 2-2-es végeredmény kialakulását nevezte.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a róla szóló könyv bemutatóján. MTI/Hegedüs Róbert

"Bulgáriában az a stressz, amit az utolsó húsz percben éreztem, az olyan volt, hogy a gyengébb idegzetűeknek nem is igazán ajánlom. Viszont az egyenlítő gólnál olyan felszabadító érzés kerített hatalmába, amilyet korábban még sohasem tapasztaltam" - mondta Marco Rossi a szófiai találkozóról, melyen a magyarok a 97. percben egy öngóllal egyenlítettek és harcoltak ki egyúttal az Európa-bajnoki részvételt. A tréner megjegyezte, ezek mellett legalább ugyanilyen büszke a tavaly szeptember óta tartó veretlenségi sorozatra is.

A kapitány elárulta, az elmúlt időszakban gyakorlatilag minden fontosabb bajnokságból kapott ajánlatot, az egyetlen kivétel szülőhazája, Olaszország, ahol véleménye szerint kissé tiszteletlenül úgy állnak a külföldön dolgozó olasz szakemberekhez, hogy "biztos nem voltak elég jók ahhoz, hogy itt dolgozzanak".

"Nagyon elégedett és boldog vagyok, amiért Magyarországon dolgozhatok,

és remélem, olyan sikereink lesznek a jövőben is, mint most" - fogalmazott a szövetségi kapitány, akit szerint a most befejeződött selejtezősorozat tanulsága, hogy jobban kell "olvasniuk a játékot mérkőzések közben".

"A körülmények függvényében meg kell tanulnunk, hogy bármikor tudjuk gyorsítani vagy lassítani a játékot, de ez egy következő lépés. A miénknek olyan csapatnak kell lennie, amely képes a ritmus fölött játszani, ehhez viszont nagyon komoly erőnlét és erős személyiség szükséges. Vannak olyan játékosok a válogatottban, akik már rendelkeznek ezekkel a képességekkel, de vannak, akiknek még fejlődniük kell." - hangsúlyozta.

A már magyar állampolgársággal is rendelkező tréner újságírói kérdésre, hogy a válogatott képes lehet-e megismételni a görögök 2004-es, hihetetlen Európa-bajnoki győzelmét, higgadtan, visszafogottan válaszolt: "Az eufória pillanataiban hajlamosak vagyunk szem elől téveszteni a dolgokat, két lábbal kell a földön állnunk. Viszont úgy gondolom, hogy

ha az Európa-bajnokságon mindenki ott tud lenni, és jó formában lesz, akkor mindenkivel fel tudjuk venni a versenyt."

Szóba került a Montenegró ellen duplázó Szoboszlai Dominik szerepe is - az újságírók már világklasszisként emlegették a Liverpool középpályását -, akivel kapcsolatban Marco Rossi elmondta, a válogatottban ő az, aki képes a teljesítményével elbillenteni az egyensúlyt, olyan játékos, akit még akkor is érdemes a pályán hagyni, ha éppen önmagához képest gyengébben futballozik, hiszen ilyenkor is eldöntheti az összecsapást. Külön kiemelte Szoboszlaival kapcsolatban, hogy senkihez sem hasonlítható fejlődési vágy dolgozik benne, ez pedig kizárólag az ő érdeme.