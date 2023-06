Élő: West Ham United–Fiorentina a Konferencia-liga döntőjében

Az angolok már a kezdő sípszó előtt védekeztek. Igaz, nem a pályán, hanem a közösségi médiában. Azt állították, hogy nagyjából húszezer West Ham United-szukoló van a városban (ötezer jegyet kaptak), s minden rendben volt eddig. Erre megjöttek az olaszok, akik szétverik Prága belvárosát. Aligha kell mondani: a lilába öltözött toszkániai szurkolók másképpen látják a kérdést.

Crazy clashes between Fiorentina Ultras and West Ham fans in Prague before the Conference League final. ?



