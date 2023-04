Sós Csaba: hiszek Kenderesi Tamás ártatlanságában

"Milák Kristóf akkor sem volt elégedett, amikor megnyerte az olimpiát és felért a csúcsra. Szólni kellett neki, hogy enyhe mosolyt engedjen meg, hogy a gyerekek lássák, hogy ez jó dolog. Ez a motorja, állandóan menni akar előre, mindig van elképzelése, mindig valamilyen új tulajdonággal ruházza fel magát, így volt ez most is" – mondta az olimpiai aranyérmes úszóról az InfoRádióban Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya.

Még kérdéses, hogy Milák Kristóf elvállalja a négy egyéni számot, tehát a 100 és a 200 pillangó- és gyorsúszást is a fukuokai világbajnokságon, de Sós Csaba biztos abban, hogy a pillangón kívül valamelyik gyorsúszószámot vállalja. "Ne felejtsük el, hogy még van két ütős váltónk is: a 100-as és a 200-as férfi gyorsváltónk. Az már hat szám, tizenhat rajt. Azért ez nem kevés" – jegyezte meg.

Bizonyos helyzetekben lehet kímélni a versenyzőt, de Milák Kristóf ezt sosem kéri, neki megvan a határozott elképzelése. Ha valaki pillangón nyerne, akkor azt "személyes sértésnek veszi", de úgy tűnik,

Milák Kristóf gyorsúszásban is a csúcsra akar érni.

Ugyanakkor ő is beszélt arról, hogy bizonyos résztávokon már oda kell figyelnie barátjára és edzéstársára, Márton Richárdra, aki szintén jó időt úszott 200 pillangón is. Sós Csaba szerint ez "inkább a barátja dicsérete volt", mivel még két másodpercre van Milák Kristóf világcsúcsától. Ezzel együtt kiválóan úszott, nagyon közel volt ahhoz, hogy meglegyen a 100 pillangón a negyedik A-szintes versenyző is, és hatalmas egyéni csúcsokat úszik. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy 200 pillangón Márton Richárd is főszereplő lesz a világbajnoki döntőben.

Kenderesi Tamás doppingeljárása

Az országos bajnokságra némileg árnyékot vetett Kenderesi Tamás bejelentése, aki vállalta, hogy ő az egyik versenyző, aki ellen doppingeljárást folytatnak a biológiai útlevél eredményei alapján. Az olimpiai bronzérmes versenyző helyzete a kapitány szerint "elkeserítő". Jogi értelemben még elsőfokú ítélet sincsen, de van még másodfok és harmadfok.

"Nyilvánvalóan mindenki mondja a magáét, és egy nem teljesen bevált és begyakorolt módszer szerint állítják azt, hogy itt valamilyen doppingvétség történt. Engem ő az első percben értesített, amikor a Doppingellenes Ügynökségtől megkapta az értesítést. Első voltam talán itt Magyarországon a családján kívül, aki erről tudott. Váltig állítja nekem is, hogy ártatlan, és ebben én is hiszek" – mondta a szövetségi kapitány. Hozzátette: miután az eljárás alatt felfüggesztik a versenyző rajtjogát, és edzőtáborokba sem utazhat, ezért a jövőjét tekintve kérdéses a folytatás.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt