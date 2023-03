Súlyos bejelentést tett Szilágyi Liliána

Szilágyi Liliána egy évvel ezelőtt állt a nyilvánosság elé azzal, hogy az édesapja hosszú évekig, súlyosan bántalmazta, kontroll alatt tartotta őt, valamint az édesanyját és húgát, Gerdát. Az elhangzottak miatt a férfi becsületsértés miatt beperelte, és az ügyben kapcsolati erőszak gyanúja miatt rendelt el nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Az eljárás jelenleg is tart.

Az úszónő most az nlc.hu-nak adott interjút, és ebben egyenek mellett azt is közölte, "már nem térek vissza az úszáshoz, és ezt a döntést is sokkal hamarabb meg akartam hozni”. Mint fogalmazott,

már 2016-ban ki akart szállni az úszásból, de akkor nem engedték neki.

"Mindenki azt mondta, hogy nem, most vagy a csúcson, most kell folytatni. Sajnos akkor még nem voltam annyira szabad és erős, hogy azt mondhassam a körülöttem lévő felnőtteknek, hogy én ezt tényleg abba akarom hagyni" – mondta Szilágyi Liliána. A tokiói olimpia még érdekelte volna, de a Covid miatti halasztást már nem tudta kivárni, mégis visszament Győrbe, mert "előtte nem búcsúztam el rendesen az úszástól, nem köszöntem el attól az énemtől".

A víz hiányzik neki, de a sport nem, mert soha nem tette boldoggá az úszás. "Én nem akartam úszni. Balerina, színésznő vagy énekesnő akartam lenni, csak az apám elhatározta, hogy úsznom kell" – jelentette ki az úszónő.

Szerinte Magyarországon az élsport, főleg az úszás, olyan, mintha munkatáborban lennél. "Azt tapasztaltam az úszószövetségben, hogy elveszik a személyiségedet, az akaratodat. Ha teljesítesz, azért se jár sok jó, de ha nem hozod az eredményeket, akkor viszont egy egész ország gyűlölni fog" – mondta, és hozzátette, javult valamennyit a helyzet, megjelentek olyan edzők, meg olyan csapatok, akik elkezdték a régi rendszert felszámolni. Illetve az úszószövetség elnöke, Wladár Sándor is rengeteg olyan lépést tett már meg, ami fel tudja oldozni a rendszert az önmaga hibái alól.

"Remélem, hogy eljutunk arra a szintre, amikor nem az lesz az elsődleges dolog, hogy mindenáron teljesíts, akkor is, ha belepusztulsz, akkor is, ha elveszíted önmagad, akkor is, ha boldogtalanná válsz" – mondta Szilágyi Liliána.

Nyitókép: MTI/EPA/Esteban Biba