Újabb hírek Lendvai Miklós haláláról

Mint arról az Infostart is beszámolt, 47 esztendősen elhunyt Lendvai Miklós 23-szoros válogatott labdarúgó. Halálának körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Az egykori zalaegerszegi középpályás – aki légióskodott Franciaországban, Svájcban, Belgiumban és Cipruson is, s megfordult a Ferencvárosnál is – csupaszív játékának köszönhetően igazi közönségkedvenc volt, az elmúlt években azonban nem sokat lehetett hallani róla, mivel eltávolodott a futballtól.

Többévnyi edzősködés után az apósa építőipari vállalkozásában találta meg a számításait. De a családja volt a mindene, párjával öt gyereket neveltek - írta a Sportal, felidézve, hogy az apósa építőipari vállalkozásában találta meg a számítását.

A portál értesülése szerint hétfőn reggel hiába várták kollégái Lendvait a munkahelyén, a hívásaikra sem reagált és az édesapja sem érte el. Ezután mentek a munkatársai a házához, és ők találtak rá holtan, az egyik melléképületben.

Volt csapattársait sokkolta Lendvai halálának híre. A szinte teljes pályafutását a ZTE-nél töltő Kocsárdi Gergely ráadásul nemrég találkozott egykori csapattársával, ezért különösen megdöbbentette a hír.

"Szóhoz is alig jutok... Sajnos már csak elvétve találkoztunk személyesen, évente kétszer-három, de nincs egy hete, hogy összefutottam Mikivel a benzinkúton, és megittunk egy kávét" – mesélte megtörten a korábbi csapattárs. „Gyakorlatilag együtt nőttünk fel, gyerekként rengeteget fociztunk a kertvárosban, aztán a ZTE-ben is majdnem együtt kezdtük a pályafutásunkat. Annak ellenére, hogy csak fél évvel volt idősebb nálam, mindig is példakép volt számomra, a mentalitása, a küzdeni tudása nagy hatással volt a szurkolókra és a társakra is" - nyilatkozta a Sportalnak.

Vincze Ottó az Instagram-oldalán megható üzenettel búcsúzott jó barátjától, egykori ferencvárosi csapattársától. "Miki, miért tetted? Mindig erősnek mutattad magad... 12 éves korunkban találkoztunk először. Szobatársam voltál mindenhol. Egy harcos voltál. A szívem összetört ma. Miki, drága BARÁTOM Isten Veled!" – írta a korábbi válogatott középpályás. A képen balról Lendvai Miklós, középen Vincze Ottó, jobbról pedig a 2002-ben meggyilkolt Simon Tibor látható.

A ZTE labdarúgócsapatának szurkolói hétfőn este gyertyagyújtásos megemlékezést tartottak a város stadionjánál a hétfőn tragikus hirtelenséggel meghalt Lendvai Miklós emlékére.

