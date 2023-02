Megtört a jég: sosem coming outolt ilyen magasan jegyzett futballista

A 27 éves Jakub Jankto a legmagasabban jegyzett futballista, aki nyíltan beszélt melegségéről. Előtte 2021-ben Josh Cavallo, az Adelaide United focistája, illetve tavaly Jake Daniels, a Blackpool játékosa szólt nyíltan arról, hogy saját neméhez vonzódik.

Jankto egy Twitterre feltöltött videóban beszélt arról, hogy meleg, illetve arról is, hogy miért beszél most erről – írja a The Guardian.

"Jakub Jankto vagyok. Mint mindenkinek, nekem is vannak erősségeim, vannak gyengeségeim; van családom, vannak barátaim. Van egy munkám, amit évek óta a lehető legjobban, komolyan, profin és szenvedélyesen végzek.

Mint mindenki más, én is szeretném az életemet szabadon, félelem nélkül, előítéletek nélkül, erőszak nélkül, de szeretettel élni.

Homoszexuális vagyok, és nem akarom tovább titkolni ezt" – hangzik el a videóban.

A videó kapcsán a focista klubja közleményt adott ki, melyben Jankto mellé állnak.

"Jakub egy ideje már nyíltan beszélt szexuális orientációjáról a klubbal. Minden egyéb a magánélete része.

Nincs további kommentárunk vagy kérdésünk, támogatjuk őt. Éld az életed, Jakub. Semmi más nem számít"

– közölték.

A Premier League hivatalos Twitter-fiókja Jankto üzenetére válaszul ezt írta: "Veled vagyunk, Jakub. A futball mindenkié", míg a Fifpro, a játékosok globális szakszervezete a következőket írta a Twitteren: "Éld az életed, Jakub. Büszke vagyok rád".

(Nyitóképünkön Az angol Luke Shaw (b) és a cseh Jakub Jankto a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság D csoportja harmadik fordulójának Csehország-Anglia mérkőzésén Londonban 2021. június 22-én.)

Nyitókép: MTI/EPA pool/Neil Hall