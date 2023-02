Súlyos, példátlan döntést hozott meg a világklasszis magyar úszónő

Az Aqua Sportközpont 50 méteres medencéjének bezárása és a rezsiköltségek miatt nincs könnyű helyzetben a Győri Úszó SE. A nehézségeken valamelyest enyhít, hogy a klub Európa-bajnok, sokszoros EB-érmes úszója, a hatodik olimpiájára készülő olimpikon Jakabos Zsuzsanna lemondott a nekijáró fizetésről, ezzel segítve egyesületét – írja a Kisalföld.

„Nagyon sokat kaptam Győrtől, a úszóklubtól, így egyértelmű volt számomra, hogy most nekem kell visszaadnom valamit. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy bár ez csak csepp a tengerben, de a jelenlegi helyzetben nem veszem fel a sportfizetésemet. Bízom benne, hogy ezzel hozzá tudok járulni ahhoz, hogy valamelyest enyhüljenek a gondok” – mondta Jakabos Zsuzsanna.

Nem ő az egyetlen, aki hasonló döntést hozott:

a harmadik olimpiájára készülő Sebestyén Dalma, valamint az állományban lévő valamennyi edző fizetése 50 százalékáról mondott le, illetve edzőkkel, oktatókkal kellett szerződést bontania az egyesületnek.

A 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra épített győri uszodát szeptember közepén zárta be a város a megemelkedett rezsiköltségekre hivatkozva. Az 50 méteres medence azóta sem üzemel, a hátsó sátras uszoda azonban nyitva maradt, ahol az úszók mellett a vízilabdázók is helyet kaptak, de az országos szinthez képest is két-három-négyszeres árat fizetnek egy óráért az egyesületek.

