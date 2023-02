Mégis lehet Magyarországon kézilabda-Eb 2024-ben

Január elején egy lapinterjúban Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke jelentette be, hogy Magyarország visszaléphet a 2024-es, Ausztriával és Svájccal közös női kézilabda-Európa-bajnokság megrendezésétől. "Az nem helyes, hogy Magyarország milliárdokat költ el a 2024-es Eb-re, és ennek kiadásai már most is jelentkeznek, miközben sok ezer gyermek és utánpótlás-versenyző veszíti el hosszú hónapokra a sportolási lehetőségét a magas energiaárak miatt" – mondta akkor az elnök.

Az interjú napján a Kormányinfón Gulyás Gergely az InfoRádió kérdésére válaszolva egyértelműsítette, hogy Magyarország visszalép a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokságtól, az eseményt így Ausztria és Svájc rendezheti meg. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy más magyarországi rendezésű világverseny lemondásáról nincs szó.

A most csütörtöki Kormányinfón ismét napirendre került a kézilabda-Eb ügye, és a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, a visszalépés még nem végleges döntés. Jelenleg az MKSZ arról tárgyal az európai szövetséggel, hogy esetleg mégis rendező marad Magyarország, de csak egy városban egy Eb-csoportot látna vendégül. Azt fogják mérlegelni a döntésnél, hogy mi jár kisebb költséggel: a teljes visszalépés vagy az egy csoport megrendezése. "Érdemes kivárni a tárgyalások eredményét" – figyelmeztetett Gulyás Gergely.

Nyitókép: Filip Viranovski/Getty Images