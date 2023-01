Szabados Gábor a 2024-es kézilabda-vb-ről: „tízmilliárd forint alatt nem lehetne megúszni”

Mint arról az Infostart is beszámolt, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az InfoRádió kérdésére a Kormányinfón megerősítette, Magyarország visszalép a 2024-es kézilabda Európa-bajnokság társrendezésétől.

Szabados Gábor sportközgazdász ezzel kapcsolatban az InfoRádióban emlékeztetett: abból a szempontból nem volt meglepetés, amit Kocsis Máté, a kézilabda-szövetség elnöke is elmondott, nevezetesen, hogy nagyon sok csarnokot kellett bezárni télire az emelkedő energiaárak miatt. Ugyanakkor a magyar kormánynak kifejezetten célja, hogy sok nemzetközi sporteseményt hozzon az országba, "és ezeket végig is szoktuk csinálni minden gond nélkül". Ezért váratlan, hogy most egy már elfogadott, megnyert pályázatot mond vissza Magyarország.

Arra a kérdésre, hogy mekkora költségekkel járhat egy ilyen két és fél hetes csapatsportesemény, a szakember elmondta: az egyik legnagyobb probléma épp az, hogy

nagyon nehéz most megtervezni a költségeket,

hiszen például tavaly ilyenkor sem gondoltuk volna azt, hogy ezen a télen olyan energiaárak lesznek, amilyennek vannak – márpedig jövő decemberig még másfél év van.

"Amikor ezt a Európa-bajnokságot elnyertük, akkor csak a szervezési, lebonyolítási költségére – az infrastrukturális fejlesztések nélkül, csak a szervezés-lebonyolítás költségére – mintegy 3 milliárd forintot terveztek. Szerintem ez már akkor is egy nagyon óvatos, szerény becslés volt. Jelen pillanatban nyugodtan mondhatjuk, hogy 10 milliárd forint alatt nem lehetne megúszni egy ilyen rendezvényt, és ennek a felső határa nyilván a csillagos ég, függően attól, hogy milyen lebonyolítással számolunk, illetve hogy másfél év múlva milyen gazdasági környezet lesz. Utóbbi megbecsülése jelenti most a legnagyobb problémát."

A sportközgazdász összegzése szerint a döntés presztízsveszteség.

"Nem egyszerűen csak egy pályázattól lépünk vissza, hanem egy már megnyert pályázatot adunk vissza, hiszen az osztrákokkal és a svájciakkal közösen nyertük el és most kiszállunk. Magyarországnak ugyanakkor a sportrendezvények lebonyolítása terén nagyon komoly kreditje van az eddigi teljesítménye alapján, és lesznek is még nagy horderejű sportesemények, például az atlétikai világbajnokság. Ez a hitelünk a nemzetközi sportszövetségeknél alátámasztja azt, hogy

ha ebből mi most kiszállnunk, attól nem válunk megbízhatatlan partnerré"

- értékelt Szabados Gábor.

Nyitókép: Dziurek/Getty Images