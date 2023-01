Magyarország visszalép a 2024-es kézilabda Európa-bajnokság megrendezésétől

Igen, létező forgatókönyv, mert az nem helyes, hogy Magyarország milliárdokat költ el a 2024-es Eb-re, és ennek kiadásai már most is jelentkeznek, miközben sok ezer gyermek és utánpótlás-versenyző veszíti el hosszú hónapokra a sportolási lehetőségét a magas energiaárak miatt – mondta Kocsis Máté a Nemzeti Sportnak arra a kérdésre. hogy Magyarország részben vagy egészben visszalép-e a női kézilabda-Eb-rendezéstől.

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke úgy fogalmaz "számos egyesület nem tudja kigazdálkodni a rezsiköltségeket, így a csarnokaikat vagy tornatermeiket egyszerűen bezárják. A kettő nem fér meg egymás mellett,

a kézilabda-Eb ezekben az időkben luxuscikk.

Tudomásul kell vennünk, hogy amikor a 2024-es női tornát megpályáztuk és elnyertük, még nem volt sem háború, sem szankciók, sem energiaválság, és nem voltak az ebből eredő pénzügyi nehézségek sem - érvelt a fideszes politikus, aki sportelnöki minőségében nyilatkozott.

Az interjúban szóba kerül az is, hogy milyen következményei lehetnek a lépésnek. Kocsis Máté erre azt válaszolta: az EHF pontosan tudja, ha mi hátrébb lépünk, annak nyomós oka van. Most tárgyalunk a társszervezőkkel is, hogy mi lenne a legjobb megoldás, de az biztos, hogy abban a formában, ahogyan elnyertük a rendezést, nem tudjuk vállalni.

Újraválasztásával kapcsolatban is tettek fel kérdést. Szerinte "az újraválasztási esélyeket konkrétan növelné ez a döntés, hiszen sok kisebb klubnak fogunk segítséget nyújtani a működéshez egy drága Eb pénzéből, és ezt valószínűleg értékelik".

Végül arról is beszélt, hogy

nem indul újra az MKSZ elnökségért,

mert most új célokat kell kitűzni, ahhoz pedig "inkább új vezető javasolt". Gulyás Gergely: Magyarország visszalép A mai Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter az InfoRádió kérdésére válaszolva egyértelműsítette, hogy Magyarország visszalép a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokságtól, az eseményt így Ausztria és Svájc rendezheti meg. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy más magyarországi rendezésű világverseny lemondásáról nincs szó.

