Durva, megalázó szavakat használt az orosz olimpiai bajnok a norvégokra

A norvég válogatott jelenlegi legjobbjai, a Boe-testvérek, Sturla Holm Laegreid és a lányok közül Ingrid Landmark Tandrevold is azon az állásponton van, korai lenne visszaengedni a háborút kezdeményező országok sportolóit az olimpiára - írja az Eurospsort.

Szerintem naivok lennénk, ha a sportot ilyen mértékig elválasztanánk a politikától. Főleg, ha megnézzük, hogyan használta az utóbbi időben Oroszország a sportot. Azt hiszem, ha visszaengednénk őket, az nagyon rossz üzenet lenne” – idézik Tandrevoldot.

Ezen megütköztek az orosz versenyzők.

„Sajnálom, hogy nem barátként és ellenfélként tekintenek ránk. Pedig mindig is hittem benne, hogy a sport kívül maradhat a politikán” – mondta Anton Shipulin, az oroszok már visszavonult biatlonosa a TASSZ-nak

A legdurvább indulatok viszont a váltóban olimpiai és háromszoros világbajnok Anfisa Reztsovából szabadultak ki.

„A norvégok mindig is ellenünk voltak. A Boe-testvérek és a többiek is, szóval nem lep meg. Nélkülünk ők lehetnek a hősök, hiszen mindig is mi voltunk a legkeményebb ellenfeleik, sőt jobbak voltunk náluk. Ezért ellenzik, hogy visszatérünk a nemzetközi versenyekre. Se a finnek, se a svédek nem bánnak így velünk. De ha ők mellettünk is állnak, senki nem hallgat majd rájuk” – fogalmazott Reztsova, majd hozzátette:

a norvégok mind gonosz csótányok.

"A csótány a legmasszívabb rovar, ami még egy atombombát is túlél, úgyhogy valójában hízelgő, ha annak neveznek minket” – reagált viccesen Laegreid, majd hozzátette, ők csak állást foglaltak az ukrajnai háború kapcsán, ami egyből személyeskedő reakciókat váltott ki.

