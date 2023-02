"Köszönöm, hogy megélhettem az álmomat" - Tom Brady búcsúzik

A liga egyetlen hétszeres Super Bowl-győztes játkosa a közösségi médiában egy egyperces videóban mondott köszönetet a családjának, szurkolóknak, csapattársaknak, ellenfeleknek.

Brady 2000 és 2019 között a New England Patriots játékosa volt, csapatával hat Super Bowl-t nyert. Ehhez még egyet hozzátett a Tampa Bay Buccaneersszel, amellyel 2021 februárjában bizonyult a legjobbnak.

A 45 esztendős irányító napra pontosan egy évvel ezelőtt, miután csapatával a főcsoport-elődöntőben a Los Angeles Ramstől kikapott, bejelentette visszavonulását, akkor azonban néhány héttel később úgy döntött, mégis folytatja pályafutását.

Brady a mostani szezonban is eljutott a rájátszásig a floridai csapattal, azonban a playoff első körében a Dallas Cowboysszal szemben búcsúzott.

Videóüzenetében köszönetet mondott a rajongóinak és mindenkinek, aki támogatta:

Truly grateful on this day. Thank you ??❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023