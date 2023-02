A NOB döntött Oroszország és Fehéroroszország olimpiai indulásáról

Az Orosz Olimpiai Bizottság vezetője. Szanyiszlav Pozdnyakov korábban úgy fogalmazott, lehetségesnek tartja, hogy ázsiai kvalifikációs versenyek útján kijussanak az orosz és fehérorosz sportolók is a jövő évben esedékes sporteseményre – írja a The Guardian.

Állítását a NOB a Twitteren cáfolta meg, a következőket írta: "Az orosz és fehérorosz sportolókkal szemben életbe léptetett szankciók nem képeznek tárgyalási alapot, 2022. december 9-én a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyhangúan elfogadta azokat."

Ezek értelmében nem hívják meg a két ország hivatalos képviselőit nemzetközi sportversenyekre és nem is rendeznek ilyesmit az érintett államokban.

Múlt héten a NOB is arról beszélt, hogy az ázsiai olimpiai tanács felajánlotta az orosz és fehérorosz sportolóknak, hogy ázsiai versenyeken vegyenek részt, ami Kijevben nagy felhördülést keltett.

Pozdnyakov erre reagálva fogalmazott úgy, hogy ez valamiféle kísérlet a NOB részéről annak érdekében, hogy az ő sportolóik is versenyezhessenek, és talán az olimpián is megnyílik majd ez a kapu. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy ennek feltételei lehetnek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor úgy fogalmazott, a lépés azt jelentené, hogy a terror valamilyen szinten elfogadható, Mihajlo Podoljak ukrán elnöki főtanácsadó pedig azt tette hozzá:

a NOB ezzel az erőszakot, a tömeggyilkosságokat és a pusztítást népszerűsítené.

A NOB reakciója szerint "a lehető leghatározottabban elutasítja ezt és más rágalmazó kijelentéseket. Nem szolgálhatnak alapul semmilyen konstruktív megbeszéléshez.”

Ukrajna azt reméli, az orosz sportolók a jövő évben esedékes párizsi olimpián semmilyen formában nem vehetnek részt. Szóba került a bojkott is arra az esetre, ha ez mégis megtörténhetne. A majdnem egy éve tartó ukrajnai háború kezdete óta sok sportszövetség tiltotta el versenyeitől az orosz sportolókat a NOB pedig azt javasolta, hogy az oroszországi sporteseményeket töröljék, az orosz és fehérorosz atléták pedig semleges zászló alatt indulhassanak.

KAPCSOLÓDÓ Az olimpiáig tarthat a háború A lengyelországi Európa Játékok szervezői nem engedélyezik orosz versenyzők indulását a nyári multisport-eseményükön...

Az orosz olimpiai csapat már a 2022-es téli olimpián is semleges zászlóval jelenhetett csak meg: akkor az ok a doppingvétségek sora volt. A NOB 2024-ben is semleges zászló alatt látna csak szívesen oroszokat és fehéroroszokat az olimpián, a semleges zászló ötletét több nemzeti olimpiai bizottság is támogatja. A NOB is úgy nyilatkozott múlt héten, hogy csak az útlevele miatt nem lenne szabad egy atlétát sem eltiltani a versenyzéstől.

Nyitókép: MTI/AP/Keystone/Laurent Gillieron