A háború árnyékában – Akár 40 ország is bojkottálhatja a következő olimpiát

A közelmúltban Lengyelország mellett Litvánia, Észtország és Lettország is elutasította a NOB azon tervét, mely szerint az orosz és fehérorosz olimpikonok elindulhatnának a játékokon 2024-ben.

Ukrajna erre az esetre kilátásba helyezte a párizsi ötkarikás játékok bojkottját, a NOB szerint ugyanakkor a sportolókra mért büntetés lenne, ha nem indulhatnának - írja a BBC.

Ragaszkodnak a versenyzők távol tartásához

Bortniczuk szerint könnyűszerrel kialakulhat a következő NOB-találkozó, február 10 előtt egy olyan 40 országból álló koalíció, amelyben Kanada, az USA és Nagy-Britannia is tiltakozik a NOB tervei ellen.

"Ezt figyelembe véve nem hiszem, hogy az olimpia előtt nehéz döntések elé nézünk, és ha bojkottálnánk a játékokat, akkor

a koalíció, amelynek részesei leszünk, elég széles lesz ahhoz, hogy értelmetlenné tegye a játékok megrendezését"

- vélekedett.

A NOB az orosz és fehérorosz versenyzők semleges zászló alatti szereplésének tervezett zöld utat adni, de ezt a lépését is elítélik nemzetközi szinten. Vadim Guttsait ukrán sportminiszter szerint az ország sportszervezeteinek "meg kell erősíteniük a kommunikációt" a nemzetközi szövetségekkel, hogy fenntarthassák az orosz és fehérorosz sportolókra vonatkozó tilalmat, amelyet a NOB végrehajtó bizottsága közvetlenül azután rendelt el, hogy Oroszország 2022 februárjában megszállta Ukrajnát.

KAPCSOLÓDÓ London ismét olimpiát rendezne A téli olimpiáknál pedig sűrűbb helyszínismétlés jöhet.

A NOB szerint ez diszkrimináció

Thomas Bach NOB-elnök szerint ugyanakkor jelenleg diszkriminálják azokat a sportolókat, akik a két említett ország színeiben indultak eddig.

A lett, a litván, az észt és a lengyel sportminiszterek ugyanakkor semmiféle, az orosz és fehérorosz sportolók indulását lehetővé tevő intézkedést nem támogatnak.

"Az orosz és fehérorosz sportolók nemzetközi sportversenyekre való visszajuttatására irányuló erőfeszítések

a semlegesség leple alatt legitimálják ezen országok politikai döntéseit

és széles körű propagandáját" - fogalmaztak, egyben felszólítottak minden nemzetközi sportszervezetet és szövetséget, hogy a háború végéig távolítsák el az orosz és fehérorosz sportolókat a nemzetközi versenyekről.

KAPCSOLÓDÓ Az olimpiáig tarthat a háború A lengyelországi Európa Játékok szervezői nem engedélyezik orosz versenyzők indulását a nyári multisport-eseményükön...

Ellenkezik az olimpia szellemével is

Az Egyesült Államok kormánya mindezen túl támogatja az orosz és fehérorosz sportirányító testületek felfüggesztését a nemzetközi sportszervezetekből, és

arra is ösztönzi a szervezeteket, hogy egyik országban se rendezzenek nemzetközi eseményeket.

A NOB szerint még nem született döntés a fehérorosz és orosz sportolók ügyében, és arra is rámutatott, hogy az olimpiai bojkottjával való fenyegetőzés a játékok szellemiségével ellentétes.

"A bojkott sérti az olimpiai chartát, amely minden nemzeti olimpiai szövetséget arra kötelez, hogy sportolók küldésével vegyen részt az olimpiai játékokon. A történelem tanúsága szerint a korábbi bojkottok nem érték el politikai céljaikat, és csak a bojkottáló nemzeti olimpiai szövetségek sportolóinak megbüntetését szolgálták" - emlékeztettek. Friss NOB-álláspont: "Sajnáljuk!" A NOB pénteken elítélte, hogy Ukrajna a jövő évi, párizsi nyári játékok bojkottjával fenyeget. A szervezet szerint ez támadás az ötkarikás mozgalom alapjai és az általa képviselt elvek ellen. "Nagyon sajnálatos, hogy ilyen korai szakaszában hagytuk ezt a vitát eszkalálódni" - közölte a NOB, hangsúlyozva, hogy egyelőre még nem is vitatták meg az orosz, illetve fehérorosz útlevéllel rendelkező sportolók semleges színekben való indulását, tehát még döntés sem született erről.



Az Ukrán Olimpiai Bizottság ezzel együtt pénteken rendkívüli közgyűlést tart, melyen várhatóan szóba kerül a lehetséges bojkott kérdése is. "A bojkott sérti az Olimpiai Chartát, amely kötelez minden nemzeti olimpiai bizottságot a részvételre és sportolók delegálására" - áll a NOB állásfoglalásában, amelyben hangsúlyozza: a korábbi bojkottok sem érték el a politikai céljukat és csak a bojkottáló országok versenyzőit büntették. A NOB hangsúlyozza: a "semleges sportolóknak" be kell tartaniuk a szigorú szabályokat, nem azonosulhatnak az országukkal, a nemzeti olimpiai bizottságukkal és meg kell felelniük a doppingellenes szabályoknak is. Hogy az érintettek hogyan bizonyíthatják a semlegességüket, az egyelőre még nem tisztázott.

Nyitókép: Franck Robichon