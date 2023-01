Az olimpiáig tarthat a háború

A nemleges válasz az után a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) bizonyos feltételek teljesülése esetén megfontolásra ajánlotta az orosz sportolók visszaengedését nemzetközi versenyekre.

A NOB közleményének értelmében Oroszország - és a Moszkvát erőteljesen támogató Fehéroroszország - sportolói újból versenyezhetnek, ha nem támogatják aktívan az ukrajnai háborút és maradéktalanul betartják a doppingellenes szabályokat. Az előfeltételek teljesülése esetén a két ország versenyzői visszatérhetnek a nemzetközi porondra, és megvan a lehetőségük, hogy

semleges státusban

részt vehessenek a 2024-es párizsi olimpián.

Az Európa Játékokon, amelyeket június 21. és július 2. között rendeznek meg Krakkóban és környékén, több sportágban is kvótát lehet szerezni a jövő nyári ötkarikás játékokra. Ukrán fenyegetés Ukrajna bojkottálhatja a 2024-es párizsi olimpiát, ha azon orosz és fehérorosz sportolók is indulhatnak.



A távolmaradás eshetőségét Vadim Hutcajt ifjúsági és sportminiszter, az ukrán nemzeti olimpiai bizottság elnöke vetette fel Facebook-bejegyzésében. Reagálása válasz volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentésére, amely szerint bizonyos feltételek teljesítése esetén Oroszország és közvetlen szövetségese, Fehéroroszország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi porondra, semleges színekben. Az egyik ilyen előfeltétel, hogy a két ország versenyzői nem támogatják aktívan az ukrajnai háborút. A sportvezető leszögezte, hogy Ukrajna a szankciók meghosszabbítása mellett van, és továbbra is élesen ellenzi oroszok és fehéroroszok nemzetközi versenyeken való részvételét. "Az egész ukrán társadalom számára ez elvi kérdés. Ha nem hallgatnak meg minket, nem zárom ki annak lehetőségét, hogy bojkottáljuk az olimpiát" - írta Hutcajt, aki a Független Államok Közössége, vagyis a szovjet tagországokat összefogó FÁK egyesített csapatának tagjaként 1992-ben, Barcelonában olimpiai bajnok lett kardvívásban. Két vb-érme is van, mindkettőt az 1991-es budapesti világbajnokságon szerezte: csapatban ezüstöt, egyéniben pedig bronzot.

Az Ázsiai Olimpiai Tanács (OCA) ugyanakkor csütörtökön orosz és fehérorosz sportolókat hívott meg a NOB hozzájárulásával az idei Ázsiai Játékokra, amelyeknek a kínai Kuangcsou ad otthont szeptember 23. és október 8. között.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tavaly február 28-án még azt javasolta a nemzetközi sportszövetségeknek, hogy az ukrajnai háború miatt akadályozzák meg az orosz és fehérorosz sportolók indulását nemzetközi viadalokon. A legtöbb sportszövetség megfogadta az ajánlásokat. Párizs: nem jó ez így Párizs főpolgármestere úgy véli, az oroszoknak joguk van a 2024-es olimpián indulni.



Anne Hidalgo a L'Equipe című újságnak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy egyetlen sportolót sem lehet kizárni a versenyből pusztán az útlevele alapján. A városvezető azután szólalt meg, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szerdán bizonyos feltételek teljesülése esetén megfontolásra ajánlotta a két ország sportolóinak visszaengedését nemzetközi versenyekre, semleges státusban. A NOB szerdai közleményének értelmében Oroszország - és legfőbb szövetségese, Fehéroroszország - sportolói újból versenyezhetnek, ha nem támogatják aktívan az ukrajnai háborút és maradéktalanul betartják a doppingellenes szabályokat. "Úgy gondolom, a sportolókat nem szabad megfosztani a versenyzés lehetőségétől. Ugyanakkor azt támogatom, hogy az orosz delegáció ne az orosz zászló alatt lépjen fel" - mondta Hidalgo.

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra