Nagy-magyarországos szurkolói tilalom – megszólalt Csányi Sándor

Mint az Infostart az MLSZ közlésére hivatkozva szerdán megírta, a Magyar Labdarúgó Szövetség a jövőben nem engedi, hogy a válogatott mérkőzésein nagy-magyarországos szurkolói jelképeket, zászlókat, drapériákat, lepedőket, molinókat helyezzenek el a lelátókon, kifejezetten az UEFA és a FIFA "antipolitikus" törekvéseire hivatkozva; ne értelmezhessék politikai üzenetnek a nagy-magyarországos ábrázolásokat a nemzetek közti szövetségek.

A Mi Hazánk parlamenti párt és szurkolói csoportok nagy felháborodását kiváltó szövetségi intézkedés nyomán Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke interjút adott a Nemzeti Sportnak, amelyben kifejtette, nem igazságos megalkuvónak minősíteni az MLSZ-t, mert

"nem hiszem, hogy jó hazafi, aki a zárt kapus büntetést kockáztatja.

Márpedig a mi legfőbb célunk elkerülni, hogy a stadionok be legyenek zárva, éppen a szurkolók, a magyar válogatott és mindannyiunk közös érdekében."

Az elnök szerint egyértelmű a kommunikáció, a Nagy-Magyarország térkép használatát minden korlátozás nélkül, sálon, zászlón, molinón, minden formában engedélyezi a szövetség a hazai mérkőzéseken. A nemzetközi meccsekre azonban az UEFA által követett gyakorlat érvényes, és a felfüggesztett zárt kapus mérkőzésre vonatkozó büntetéssel a szerbek elleni Európa-bajnoki selejtező előtt "ennek a jelképnek a használata akkora nemzetközi figyelmet kapna, ami könnyen súlyos következményekkel járhat".

Közben az MLSZ folyamatosan kapcsolatban van az UEFA-val, már egy tavaly októberi beadványban is igyekezett egy konkrét ügy kapcsán elmagyarázni a döntéshozóknak, hogy nem tekintendő kirekesztő megnyilvánulásnak ennek a jelképnek a használata. Emellett Csányi Sándor személyesen kezdeményezett olyan megbeszéléséket, amelyek egyértelműen tisztázzák, hogy az UEFA engedélyezi vagy tiltja, hogy megjelenjen a Nagy-Magyarország ábrázolás a lelátón. "A kezdeményezéssel természetesen az a célom, hogy az európai szövetség és a FARE is vegye le a tiltólistájáról a Nagy-Magyarország jelképet" – mondta az MLSZ elnöke. A szurkolói öltözékre nem vonatkozik Még a hír nyilvánosságra kerülése után a Magyar Nemzet az MLSZ-től azt tudakolta, hogy a tilalom mire terjed ki és mire nem, a sportági szöveség pedig tisztázta is: a szurkolók öltözékére nem vonatkozik a tiltás, ebből az következik, hogy a korábban árusított, évek óta hordott sálakat, felvarrókat, matricákat, továbbra is hordhatják a válogatott mérkőzéseire érkező drukkerek. A lap cikke megjegyzi, hogy a nagy-magyarországos UEFA/FIFA-figyelmeztetés valójában már 2016 óta érvényes.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt