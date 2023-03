MLSZ: nincs ellentmondás a történelmi jelkép ügyében

Az MLSZ korábban – Csányi Sándor elnök ígéretének megfelelően – tisztázó kérdést tett fel az ügyben érdekelt nemzetközi szervezeteknek. Az UEFA és a FARE írásos állásfoglalását értékelve és a helyzetet mérlegelve az MLSZ azt a döntést hozta, hogy az egyértelmű vagy rejtett szövegek és szimbólumok nélküli történelmi Magyarország térkép megalapozottan nem képezi fegyelmi eljárás tárgyát, ezért engedélyezi a szövetség feltételeinek megfelelő drapéria bevitelét.

A fentebb írtakról az MLSZ március 20-án részletes és pontos tájékoztatást adott: azonban sajnálatosan a helyzetet néhány esetben félreértették, félremagyarázták – olvasható a szövetség honlapján. Mint írják, a sajtóban megjelent bizonytalanságok és félreértések miatt tartják fontosnak megerősíteni és rövid magyarázattal kiegészíteni a korábbi közleményüket:

„Megismételjük tehát, hogy az MLSZ döntéséről van szó, azaz nem állítottuk és most sem állítjuk, hogy az UEFA engedélyezte, vagy konkrétan tiltotta a drapéria bevitelét. Kijelentettük és most is kijelentjük, hogy

mindkét szervezet (és az MLSZ is) továbbra is elítéli a diszkrimináció minden formáját és harcolni fog a rasszista, kirekesztő vagy politikai üzenetekkel szemben.

Ugyanakkor az MLSZ a két szervezet írásos nyilatkozata ismeretében úgy ítéli meg, hogy a szövetség álláspontját a szervezetek érdemben nem vitatták és nem cáfolták, ezért a szövetség az általa előírt feltételeknek megfelelő drapériát beengedi a stadionba a következő két mérkőzésre, azzal a meggyőződéssel, hogy a fegyelmi vétséget eredményező egyértelmű vagy rejtett üzenetek kizárása esetén nem lesz megalapozott fegyelmi eljárás a kizárólag a térképet ábrázoló drapériák kihelyezésével kapcsolatosan.”

Úgy gondolják, hogy a fentiek egyértelműek, megalapozottak és szabálykövetőek, és a FARE, az UEFA és az MLSZ is megfelelő körültekintéssel állt hozzá a kérdéshez. Hozzáteszik: ismereteik szerint egyedül a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) értelmezte saját szemszögéből egyoldalúan és vélhetően korlátozott információk birtokában a tényeket, és támadta meg indokolatlanul az MLSZ döntését. Az MLSZ a maga oldaláról a román szövetséggel való együttműködését korrektnek tekinti, és a jövőben is törekszik a jó viszony megőrzésére, ugyanakkor nyilvánvalónak érzik, hogy az FRF kérdésbe való beavatkozása illetéktelen és megalapozatlan. Éppen ezért levélben tájékoztatták a társszervezetet, hogy

jelen esetben nem a román szövetség kompetenciájába tartozik az MLSZ által meghozott döntés megítélése és kommunikációja.

Végezetül megerősítik: az MLSZ a két nemzetközi szervezet megfontolt és körültekintő nyilatkozatát értékelve, saját hatáskörben hozta meg a felelős döntést, amellyel a számos országban élő több százezres magyar szurkolói közösség egysége előtti tiszteletet kívánja kifejezni: a rasszista és kirekesztő üzenetet nem tartalmazó drapériákat

beengedik a stadionba.

Idézet a FARE MLSZ-hez eljuttatott leveléből, melyben a szervezet vezetője egyértelműen megerősíti a magyar álláspontot, a történelmi Magyarország térkép önmagában nem diszkriminatív szimbólum:

The display of the ‘greater Hungary map’ on banners is not in itself seen as an act of discrimination that would be the subject of a Fare report to an international football governing body - UEFA or FIFA.

However, the display of the flag with other symbols or chants and behaviour, can lead to a report on the banner. This is specifically the case when the other symbols (or chants and behaviour) could reasonably be defined as xenophobic and ultra-nationalist, intended to deny the internationally recognised territory of the neighbours of Hungary, or the symbols and chants are associated with far-right groups and symbols of hate.

Idézet az UEFA főtitkárának MLSZ-hez címzett hétfői leveléből, melyben megerősíti, hogy a szervezet diszkrimináció ügyében büntetés nélkül lezárta az MLSZ-szel szembeni, a molinó kihelyezése miatt indított fegyelmi eljárást a kérdésben a magyar–olasz mérkőzést követően, ezzel egyfajta precedenst teremtve:

In this respect we note your reference to a recent decision of the UEFA Control Ethics & Disciplinary Body (CEDB) of 2 November 2022 to close proceedings opened against your national association for potential infringement of Article 14 of the UEFA Disciplinary Regulations (DR) for the reported display of such banner in a UEFA Nations League match on 26 September 22 between Hungary and Italy.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton