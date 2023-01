Fucsovics Márton felsőtestétől hangos az Australian Open – videó

A történet azzal indult, hogy Fucsovics Márton a torna első fordulójában elképesztően izgalmas, ötszettes meccsen verte az argentin Federico Coriát, hogy a feszültség a végén így, óriási félmeztelenkedés formájában szakadjon ki belőle – fogalmaz a 444.hu.

Mindez azonnal felkavarta a teniszközeget, a Tennis World USA például „Australian Open: Marton »Hulksovics« shows incredible upper body” vagyis „Ausztrál Open: »Hulksovics« Márton hihetetlen felsőtestet villantott” címmel számolt be a fontos szakmai fejleményről.

De „Fucsovics-Hulksovics” mémesedése ezzel nem ért véget, sőt!

Amikor korábbi világelső, a ranglistán jelenleg 8. orosz Danyiil Medvegyev megszerezte az utolsó pontot a szerdai, Millman elleni meccse végén, a vicces, egyedi ünnepléseiről is ismert sztárjátékos felhúzta a nadrágja egyik szárát és megfeszítette a combizmát.

Who did it better: Marton Fucsovics or Daniil Medvedev?