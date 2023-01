Bíró Attila: két játékosnak biztos a helye, a többiek mind pótolhatók

A kvalifikációra készülnek, arra kell megtalálni azt a 13-15 embert, aki ki tudja vívni a kvótát – szögezte le Bíró Attila.

Mint a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya elmondta, eddig csak az Európa-bajnokságon volt 15-ös keret, elképzelhető, hogy a korábbi 13-mal szemben az idei világbajnokságon is már 15 játékos lehet ott minden válogatottban. 20-21 játékosnak van reális esélye arra, hogy a bő keretbe beférjen. Hozzátette, hogy mindig feltűnhet egyik pillanatról a másikra fiatal tehetség, de úgy gondolja, ismeri, követi annyira az itthon és külföldön játszókat, beleértve az Amerikában magyarként pólózókat, hogy ne érje meglepetés.

Két játékosnak biztos a helye.

„Keszthelyi Rita és Parkes Rebecca bizonyította az elmúlt években, hogy nélkülük ez a válogatott félkarú óriás. Keszthelyi távolléte megmutatta az Európa-bajnokságon, hogy nélküle ez a csapat nem ugyanaz. Parkes pedig az első számú centerünk, nemzetközi klasszisá nőtte ki magát. Ráadásul amikor nem játszott – és sajnos az Európa-bajnokságon poszt-Covid tünetek miatt kevésbé volt terhelhető és nem volt olyan fizikai állapotban, ahogy elvárhattam volna –, látszott a teljesítménye hiánya. Mindenki más pótolható, ezt bizonyította sajnos az Európa-bajnokság” – mondta Bíró Attila.

Hozzáfűzte,

jó néhányan bizonyítottak, Gurisatti Grétáéktól Leimeter Dóráékon keresztül olyan játékosok, akiknek még hullámzóbb a teljesítménye, de az a generáció az olimpiára vagy a kapitány reményei szerint már idén a vébére beérhet.

Kapus poszton négy-öt játékost folyamatosan figyelemmel kísér. Magyari Alda az első számú kapus nála, bár az ő játékát is stabilizálni kell. Folyamatosan fejlesztik a képességeit, ami egy 22 éves játékos esetében nem is meglepő. A többi, 3-4 kapusjelöltnek állandóan programot írnak, foglalkoznak velük. Az a legfontosabb Bíró Attila szerint, hogy legyen két olyan kapus, akivel elérhető az olimpiai kvalifikáció. Női pólósok az olimpián A női szakág 2000-ben, Sydney-ben debütált az olimpián. Eleinte nyolc csapat indulhatott, másfél éve, Tokióban emelkedett a létszám tízre, jövőre, Párizsban is ennyi válogatott szerepelhet. A magyar női válogatott Bíró Attila irányításával érte el legjobb olimpiai eredményét, Tokióból másfél éve bronzérmet hozott haza. A magyar női válogatott olimpiai eredményei 2000, Sydney – nem jutott ki 2004, Athén – 6. hely 2008, Peking – 4. hely 2012, London – 4. hely 2016, Rio de Janeiro – 4. hely 2021, Tokió – 3. hely

