Gyászol Hosszú Katinka

Bakos László volt az, aki elindította Hosszú Katinka pályafutását, hiszen nagyapja tanította meg úszni még Baján az azóta háromszoros olimpiai bajnok úszónőt. „90 év. Életévekben számolva nem kevés. És mégis, ha a Nagypapámról van szó – a pótolhatatlanságot jelenti” – írja Facebook-oldalán az úszónő.

Az is felidézte, hogy nem emlékszik, a nagyapja mikor rakta először a medencébe, de a közös munkát aztán nagyon élvezte. "A naponta ismétlődő események megmaradtak: a biciklizés az uszodába, a megunhatatlan edzések, a vacsora alatti beszélgetések, és igen, alig vártam, hogy másnap legyen, és kezdődjön minden újra. Akkor és most is úgy tűnt, mindez egy véget nem érő kirándulás: kudarcok, próbatételek, sikerek. Észre sem vettem a kemény munkát, mert a derűt a következetességgel, a kitartást a játékkal kötötte össze” – írta Hosszú Katinka.

Mint fogalmazott, a nagyapjának köszönheti, hogy a hajnali kelés nem csak szenvedést jelentett, hogy játék volt számára az úszás, és hogy az érmeket a nyakába akasztották.

„Nagyon szeretlek, Papa, köszönök mindent, mindig velem leszel!” – zárta a megemlékezését.

Nyitókép: Forrás: Facebook/Hosszú Katinka