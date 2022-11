Faragó Tamás: ezt a mérkőzést eleve feladtuk

A magyar női vízilabda-válogatott második csoportmeccsén 15-11-re kikapott a spanyoloktól a Santa Cruzban zajló Világliga-szuperdöntőben.

A mérkőzéssel kapcsolatban Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó az InfoRádióban elmondta: "egy olyan hivatalos mérkőzést játszottunk, ami valójában egy edzőmérkőzés volt.

Két kulcsjátékosunk nem játszott, négy fiatalt kipróbált Bíró Attila,

tehát a mérkőzést eleve feladtuk annak reményében és érdekében, hogy ezeket a fiatalokat éles helyzetben kipróbáljuk. Érdemes lesz a nevüket megjegyezni, mert helytálltak és reményteljes tehetségek."

Az így összeállított női válogatott egy olyan spanyol csapattal szemben maradt alul, amelyben világsztárok is vannak, és olyan játékosok, akik 8-10 méterről is tudnak gólokat lőni. Faragó Tamás emlékeztetett: a spanyol válogatott a világ egyik legjobbja, az eredményei is bizonyítják, hogy komoly erőt képviselnek.

A jövő feladataival kapcsolatban kifejtette: a következő évre már egy megfiatalodott válogatottat kell összeállítani egyrészt az olimpiai, másrészt a vb-kvalifikáció miatt. Ennek megfelelően vállalták be így ezt a mérkőzést is. Mindemellett, jegyezte meg, a spanyolok otthon, bármilyen erős összeállítású a magyar válogatott, képesek győzni a mieink ellen.

Megerősítette, a bronzérem lehet most a reális eredmény a női vízilabda-válogatott számára.

"A legfontosabb cél, hogy a négy közé kerüljünk és ott jó mérkőzést játsszunk. Igen, megvan a lehetőség arra, hogy a bronzérmet megszerezzük." Férfi válogatott A következő napokban bajnoki meccsek is lesznek, de Bajnokok Ligája-selejtezőbeli visszavágók is. Az OSC nagyon kedvező helyzetben játszik görög riválisával a Panioniosszal, hiszen hazai közönség előtt 10 góllal verte. A Vasas ugyanakkor a Komjádi uszodában két góllal kikapott a Bresciától. Faragó Tamás szerint az OSC és a Panioniosz között akkora különbség van, hogy a magyar csapatnak nem jelenthet nehézséget a továbbjutás. A Vasas nehezebb helyzetben van, mert az egyik legnehezebb csapatot fogta ki, hiszen mindig BL-döntőt játszanak és többszörös olasz bajnokok. Ennek ellenére meglátása szerint van esély arra, hogy egy jó mérkőzést játszó Vasas megszorítsa a Bresciát. "Reménykedem, hogy a Vasasban azok a játékosok, akik az első mérkőzésen kicsit halványabban szerepeltek, a visszavágón igazán komoly teljesítményt fognak nyújtani" - értékelt az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó.

