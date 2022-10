Kerkez Milos csapatának kevés kell a bravúrhoz, de Szalai Ádám is reménykedhet

A két gárda múlt héten rendezett svájci találkozóján meglepetésre az addig csupán egy pontos Slovan győzött 2-0-ra, ezzel pedig esélyt teremtett magának arra, hogy a következő három körben kiharcolja az egyenes kieséses szakaszba jutást. Ehhez elsőként legalább döntetlent kellene elérnie a Basel vendégjátéka alkalmával, vereség esetén ugyanis a Slovannak nagyon nehéz dolga lenne a hátralévő két fordulóban.

A Basel és a Slovan csoportját az örmény Pjunik Jereván vezeti, amely fennállása során először szerepel nemzetközi kupasorozat főtábláján, és ha csütörtökön nyerni tud a vilniusi Zalgiris otthonában, nagy lépést tesz a tavaszi folytatás felé.

Az A csoportban a török Basaksehir harcolhatja ki a továbbjutást, ehhez le kell győznie a lett RFS együttesét otthon, miközben a Fiorentina is megveri a skót Hearts-ot Firenzében.

A B jelű négyesben az eddig százszázalékos West Ham United biztosíthatja be továbblépését, ha legyőzi otthon az Anderlechtet, míg a C csoportban az eddig ugyancsak hibátlan Villarrealnak a kvartett másik meccsének eredményétől függően akár már egy döntetlen is elég lehet Bécsben, az Austria Wien otthonában ahhoz, hogy biztossá váljon számára a tavaszi folytatás.

A magyar válogatott Kerkez Milost is foglalkoztató AZ Alkmaar ugyancsak jó helyzetben van,

három győzelemmel áll az E csoport élén, és a ciprusi Apollon otthonában döntetlennel is továbbjuthat. Ez attól is függ, hogy a négyes másik összecsapásán, a Vaduz-Dnyipro meccsen milyen eredmény születik.

A csoportok első helyezettjei egyenesen a nyolcaddöntőbe jutnak, a másodikok pedig oda-visszavágós párharcot vívnak majd az Európa-liga főtábláján csoportharmadikként zárókkal a legjobb 16 közé kerülésért.

Konferencia-liga, csoportkör, 4. forduló:

A csoport:

Basaksehir (török)-RFS (lett) 18.45

Fiorentina (olasz)-Hearts (skót) 18.45

Az állás: 1. Basaksehir 7 pont, 2. Fiorentina 4, 3. Hearts 3, 4. RFS 2

B csoport:

FCSB (román)-Silkeborg (dán) 21.00

West Ham United (angol)-RSC Anderlecht (belga) 21.00

Az állás: 1. West Ham United 9 pont, 2. Anderlecht 4, 3. Silkeborg 3, 4. FCSB 1

C csoport:

Austria Wien (osztrák)-Villarreal (spanyol) 18.45

Hapoel Beer-Seva (izraeli) - Lech Poznan (lengyel) 21.00

Az állás: 1. Villarreal 9 pont, 2. Lech Poznan 4, 3. Hapoel 2, 4. Austria Wien 1

D csoport:

Partizan Beograd (szerb)-1. FC Köln (német) 18.45

Nice (francia)-Slovacko (cseh) 21.00

Az állás: 1. Partizan Beograd 5 pont (5-4), 2. Nice 5 (3-2), 3. 1. FC Köln 4, 4. Slovacko 1

E csoport:

Apollon (ciprusi)-AZ Alkmaar (holland) 18.45

Vaduz (liechtensteini)-Dnyipro (ukrán) 21.00

Az állás: 1. AZ Alkmaar 9 pont, 2. Dnyipro 4, 3. Vaduz 2, 4. Apollon 1

F csoport:

Djurgarden (svéd)-Gent (belga) 18.45

Shamrock Rovers (ír)-Molde (norvég) 21.00

Az állás: 1. Djurgarden 7 pont, 2. Molde 4 (5-3), 3. Gent 4 (3-1), 4. Shamrock Rovers 1

G csoport:

CFR Cluj (román)-Slavia Praha (cseh) 18.45

Ballkani (koszovói)-Sivasspor (török) 21.00

Az állás: 1. Balkani 4 pont (7-7), 2. Sivasspor 4 (5-5), 3. Slavia Praha 4 (4-4), 4. Cluj 4 (2-2)

H csoport:

Slovan Bratislava (szlovák)-FC Basel (svájci) 18.45

Zalgiris Vilnius (litván)-Pjunik Jereván (örmény) 21.00

Az állás: 1. Pjunik 6 pont (5-3), 2. Basel 6 (4-3), 3. Slovan Bratislava 4, 4. Zalgiris 1

