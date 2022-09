A szezon végén visszavonuló Sebastian Vettel bár nem zárkózik el attól, hogy más kategóriákban is kipróbálja magát, egyelőre nem tervezi, hogy az F1 után aktívan versenyez majd valahol. Azt pedig nem is tartaná helyesnek, ha már most a következő lépésen gondolkodna – írja a hirado.hu.

Hat verseny maradt Sebastian Vettel 2007 óta tartó királykategóriás pályafutásából, aztán visszavonul a német versenyző. A Forma–E és a DTM már utalt is rá, hogy szívesen látná a négyszeres világbajnokot, ő maga azonban nem döntött még arról, akar-e komolyabb szinten versenyezni az F1-es visszavonulás után.

„Úgy érzem, amennyire csak lehet, felkészültem rá, hogy azt mondjam, vége, ez elmúlt – jegyezte meg, amikor arról kérdezték, hiányolni fogja-e a versenyzés izgalmát. – Ha versenyezni akarok valahol, akkor biztos, hogy kitalálok majd valamit. De azt hiszem,

nem lenne helyes, ha úgy lépnék vissza, hogy közben tudom, még mindig versenyezni akarok.”

Egy biztos, Vettel januárban részt vesz a Bajnokok Tornáján, ezen kívül viszont egyelőre nincs tervben semmilyen esemény, amin vezetni akar.

Arról is beszélt, hogy nincs listája, hogy milyen versenyeken szeretne indulni, egyébként is kicsit most lassítana.

Kiemelte, nincsenek olyan megmérettetések sem, melyeken mindenáron részt akar venni. Azért hozzátette, hogy tisztában van vele: izgága természet...

